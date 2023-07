Páratlan bravúrt hajtott végre a Szendrőlád KSE labdarúgócsapata.

A Bódva-völgyi településen tavaly nyáron éledt újjá a foci, azzal, hogy csapatot neveztek a legalsó osztályba, a hatodik vonalra, a vármegyei III-ra. Az újrakezdésben Kalló Barnabás játszott főszerepet, ő volt az, aki a szervezőmunkát magára vállalta, így elnök lett a sportszervezetnél, és nem utolsósorban edző, a csapat mellett.

– Már 2021 nyarán is megvolt az a gondolat, hogy össze kellene hozni egy csapatot Szendrőládon, hogy a sok fiatalnak ne a környező településeken kelljen játszania nagypályán – mondta Kalló Barnabás. – Egy éve realizáltuk mindezt, és mivel tisztában voltunk azzal, hogy jó játékosok alkotják a keretünket, nem is tűzhettünk más célt magunk elé, mint a bajnoki cím elérését, a feljutás kiharcolását. Ismertük is egymást, hiszen kispályán sokszor összejöttünk, és készültünk is a meccsekre, heti két alkalommal edzettünk a bajnokik előtt. Az induláskor 17-18 fős keretünk volt, az, hogy ne tudjunk kiállni, nem forgott veszélyben, bár voltak olyan hétvégék, amikor különböző elfoglaltságok miatt hiányoztak játékosok.

Nem vezetett sima út a vármegyei II. osztályba, hiszen a bajnokság elején, két idegenbeli meccsükön is csak 2-2-re végeztek a szendrőládiak.

– A Körömi SE elleni nyitó mérkőzést elbaltáztuk, két góllal vezettünk, de nem tudtuk megtartani az előnyt, a csatárunk megsérült, engem a kapusuk leütött, de már akkor is látszott, hogy jobbak vagyunk. Telkibányán a játékvezető keresztbe tett nekünk, persze arról nem ő tehetett, hogy kilenc nagy helyzetből csak kettőt sikerült bevágnunk – mondta Kalló Barnabás. – Ezeken kívül egy meccsen nem nyertünk, amikor már bajnokok voltunk, az utolsó fordulóban, az Ináncs vendégként kikaptunk. Kár, hogy így történt, szebb lett volna veretlenül az első helyen végezni, de azon a napon öten is hiányoztak tőlünk, csak 12 fővel tudtunk kiállni.

Csak az Észak

Visszalépések miatt meglehetősen kevés, mindössze 14 meccses volt a vármegyei III. osztály Kelet csoportja, a résztvevők számára.

– Már az induláskor jeleztük, hogy jobb lenne nem kétszer, hanem háromszor játszaniuk a csapatoknak egymás ellen, azzal együtt is, hogy számunkra ez további messzi utazásokat hozott volna, hiszen 100 kilométer feletti túráink is voltak, Tornyosnémetibe, Telkibányára. Az általunk remélt 10 csapatos, 3 körös, 27 fordulós bajnokságból, a visszalépések miatt jóval kevesebb mérkőzés lett, amit sajnálunk – mondta Kalló Barnabás, akinek szóba hoztuk a folytatást is. – A megye II-ben több mérkőzés vár ránk, és a szövetségnek már jeleztük, hogy nem akarunk a Kelet csoportban játszani, csak az Északban tudjuk vállalni a szereplését, hogy ne kelljen annyit utaznunk. Mivel jellemzően 30 év alatti a keretünk, szerintem nem lesz gond a szereplésünkkel. Ha nem ment volna el az egyik gólerős támadónk, Lakatos Róbert az Edelény csapatába, akkor a dobogós helyért lehettünk volna harcban, de lehet, hogy erre így is lesz esély. A bennmaradás kiharcolása nem lehet kérdéses. Éppen most szervezzük az utánpótlás csapatunkat, U13-as együttest fogunk tudni kiállítani, hogy megfelelhessünk a felnőtt csapat nevezési feltételeinek. A pályánk, az öltözőnk a megye II-re megfelel, a megye I-re már kevés lenne, de ez utóbbiban nem is gondolkodunk. Várjuk már a rajtot, hogy a megyei második vonalban is megméressük magunkat.

A bajnokcsapat A Szendrőlád KSE bajnokcsapatának névsora: Kálló Barnabás, Kálló Kálmán, Ádám Márió, Ádám Dávid, Korotki Dániel, Radics András, Pusi András Attila, Lakatos Róbert Attila, Lakatos Martin, Lakatos Zsolt, Szávuly Sándor Balázs, Ficzu Béla, Káló József, Dányi Alex, Orosz István, Horváth Róbert.

Labdarúgás: vármegyei III. osztály, Kelet-csoport végeredménye

1. Szendrőlád KSE 14 11 2 1 59-15 35

2. Körömi SK 14 11 1 2 58-21 34

3. Tornyosnémeti SE 14 8 - 6 28-24 24

4. Szuhogy SE 14 5 2 7 22-34 17

5. Ináncs KSE 14 5 - 9 23-38 15

6. Telkibányai ASE 14 4 2 8 26-42 14

7. HHFSE Szuhogy 14 4 1 9 22-53 13

8. Alsóvadász SE 14 4 - 10 24-35 12

9. Tiszalúc NKSE visszalépett

10. Taktaszada KSE visszalépett