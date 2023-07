A Diósgyőri VTK tartalék labdarúgócsapata új edzővel, Szamosi Tamással folytatja szereplését az NB III-ban, az újonnan létrehozott Észak-keleti csoportban. A Budapest Honvéd NB III-as tartalék együttesétől érkezett edzőtől elsőként azt kérdeztük: van-e különbség a két hely, a két csapat között?

– Ugyanaz a feladaton, mint a Honvédnál volt. Nagyon fiatal kerettel dolgozom Diósgyőrben is. Ebből a szempontból tehát egyáltalán nincs különbség. A feltételek a DVTK-nál is maximálisan adottak ahhoz, hogy sikeresek, eredményesek legyünk az NB III-as bajnokságban – mondta Szamosi Tamás, akinek felvetettük, hogy a tartalékcsapatok általános szezon előtti problémája, hogy nehezen alakul ki a keret. – Nem mondanám, hogy ez nálunk így volt. A keretünk nyilván változott, de nem olyan mértékben mint mondjuk a Honvédnál. Tizenöt állandó játékosom mindig volt az első naptól kezdve és a bajnoki rajt előtt is ez a helyzet. A Honvédnál szerettem, amikor az első csapattól voltak visszajátszók, mert ők mindig a fiatalok példaképei voltak. Megemlíthetem Szappanost vagy éppen Zsótért, akik mindig igyekeztek nálunk is maximumot nyújtani. Amennyiben a DVTK első csapatától is lesznek visszajátszók, akkor tőlük is hasonló mentalitást várok.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyire mozog az NB III-as csapat kerete, az U17-ből és az U19-ből járnak fel ide, vagy innen le, a korosztályos csapatokhoz.

– Annyira azért nem bonyolult a helyzet. Az U17 azért egy kicsit más, mert azok a fiatalok, akik nem töltötték még be a 17. életévüket nem játszhatnak a harmadik vonalban. Ezután viszont aki kész megugrani ezt a szintet, nyilván nálunk fog szerepelni. Az U19-nél ez az átjárás viszont folyamatos mindkét irányba, hiszen fontos a megfelelő szintű versenyeztetést valamennyi játékosunk számára biztosítani tudjuk – mondta a diósgyőri NB III-as gárda edzője, akinél arról is érdeklődtünk, hogy az NB II-es KC Kazincbarcikai SC és a DVTK közötti kooperáció érinti-e valamelyest az NB III-as diósgyőri tartalék munkáját. – Abszolút érinti. Vannak játékosok, akik a megállapodás alapján a hét közepén Kazincbarcikán edzenek. Fiatalokról beszélünk, a fejlődésük szempontjából fontos állomás, hogy egy NB II-es csapattal tudnak együtt dolgozni. Azt pedig, hogy az adott fordulóban hol lépnek pályára, a Barcika vezetőedzője dönti el. Úgy van értelme ennek a kooperációnak, ha olyan tartalommal töltjük meg, ami a srácok fejlődését szolgálja.

A felkészülésről

Szamosi Tamásnál arról is érdeklődtünk, hogy mik voltak az elmúlt hetek legfontosabb feladatai.

– Az, hogy kialakítsunk egy olyan keretet, amellyel sikeresek lehetünk. Emellett, hogy megtaláljuk azokat a játékosokat, akik tisztában vannak azzal, hogy mit jelent DVTK mezben futballozni. Bízom benne, hogy ez sikerült, jól dolgozott a csapat, elégedett vagyok velük. Természetesen van, hova fejlődni, de mivel a keretünk kilencven százaléka nagyon fiatal, ezért még hullámzó a teljesítményük. Igyekszünk minél hamarabb azonos szintre hozni őket, ezzel egyenes arányban fog javulni az egyéni és a csapatformánk – válaszolta az edző, akitől megkérdeztük azt is, hogy a felkészülést hogyan értékeli. – Abszolút elégedett vagyok a felkészüléssel. Sikerült kialakítani a csapat magját. Nagyon várjuk a bajnokság rajtját, amit nem csak a saját, hanem a játékosok nevében is mondhatok.

Arról is érdeklődtünk, hogy milyen célt fogalmazott meg a klubvezetés, mire kell helyezni a fő hangsúlyt.

– A fő hangsúly egyértelműen a játékosok fejlesztésén van. Olyan futballistákat kell nevelünk, akik ha lehetőséget kapnak, egy vagy két osztállyal feljebb is megállják a helyüket. Ez egy óriási kihívás lesz mindannyiunk számára. A srácok számára időt kell adni, hogy beleszokjanak a bajnokságba. Ugyanakkor egyáltalán nem tartok attól, hogy nem állják meg a helyüket. Nagyon jó mentalitású a keretünk, de rendkívül fontos, hogy ezt folyamatosan fenn tudjuk tartani – felelte Szamosi Tamás, aki arra a felvetésre, hogy a jelenlegi keret tagjai közül kikben látja a legnagyobb potenciált a tekintetben, hogy eljuthat a felnőtt NB I-ig, így felelt: – Ebben a korban ezt nagyon nehéz megmondani. Nem szeretnék kiemelni senkit, de vannak olyan játékosaink, akikben benne van a lehetőség. Az viszont rajtuk is múlik, hogy ezt a szintugrást teljesíteni tudják, vagy sem. A stáb tagjaival igyekszünk felkészíteni őket arra, hogy mi vár rájuk a felnőtt futball világban, de ehhez ők is kellenek. A tehetség manapság kevés, az alázatra és az elhivatottságra is szükség van.

Jöttek, mentek

Érkezett: Szamosi Ádám (Budapest Honvéd), Andrii Osikov (Debreceni VSC tartalék), Ivan Stavnichuk (Debreceni VSC utámnpótlás).

Maradtak: Németh Barnabás, Dojcsák Bence, Szőke Áron, Balázs Patrik, Kollár Márton, Balázsi Levente, Demeter Milán, Fülöp Levente, Kövesi Krisztián, Hetyei Szilveszter, Fekete Vince, Silimon Lóránt, Sipos Zsombor, Leshchynskyi Yevhen, Paizs József, Benkő Péter.

Távozott: Ivánka Patrik (Termálfürdő FC Tiszaújváros), Mrva Patrik (Putnok FC), Kundrák Gábor (Mezőkeresztes VSE), Kiss Péter (Füzesgyarmati SK), Oláh Balázs (?).