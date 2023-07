A 2021-ben megálmodott Szilvásvárad Masters versenysorozat három lovassport szakágat fog össze: a díjlovaglás és díjugratás mellett nagy hangsúlyt fektetve a már jól ismert fogathajtó szakágra is. A sorozat célja, hogy Szilvásváradot ismét bekapcsolja a világ lovassport vérkeringésébe. Idén a díjlovagló forduló már tavasszal lezajlott, az előttünk álló hétvégén pedig a fogathajtás következik. A helyi szervezők várják a rangos nemzetközi mezőnyt, amely vélhetően színvonalas küzdelmet vív majd egymással.

Félezer ló, lovas, hajtó

– A mögöttünk hagyott három esztendőben megfelelő rutint szereztünk a vendégek fogadásával és a verseny lebonyolításával kapcsolatban - tette hozzá Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója. - Ezt a protokoll sémát most is használni fogjuk. Megközelítőleg félezer ló fog érkezni lovasával és hatójával együtt, legalább harminc nemzetet képviselve, tehát mozgalmas napok előtt állunk. Ezekben az időkben minden esemény nagyon fontos, rengeteg tapasztalatot szerzünk, amelyeket mind-mind fel tudunk majd használni a jövő esztendőben, amikor négyes fogathatjó világbajnokságnak adhat majd otthont Szilvásvárad.

Az elmúlt időszakban jelentős fejlesztést hajtottak végre a Bükk-lábánál. Elkészült a minden igényt kielégítő, 6500 néző befogadására alkalmas lovas stadion, és számos kiszolgáló helyiség. Az infrastrukturális beruházások idején azonban a versenyek, és a rendezvények érthető módon hiányoztak Szilvásváradról. Ebből a szempontból rengeteg a munka, a hazai lovassport meghatározó települését vissza kellett helyezni a nemzetközi térképre.

Megtelt élettel

– Nem csupán a Lipicai tenyésztése éli virágkorát, hanem azok a sport - és kulturális rendezvények is, amelynek már eddig is otthont adott a Szilvásváradi Lovasközpont - tette hozzá dr. Nagy István, agrárminiszter. - Egy ilyen tradicionális sportág esetében is lényegesek a fejlesztések, hiszen a XXI. században az embereknek vannak komfort elvárásai. Ennek most már minden szempontból meg tudunk felelni, így a lovasok és a sportág kedvelői újra felfedezték Szilvásváradot. Nagyon jó az is, hogy a Nemzeti Vágta döntője is hazatér a településre, ami ugyancsak segít abban, hogy az építkezések idején elmaradt események után az emberek visszataláljanak erre a csodálatos településre.

Jövőre vb

Az előttünk álló időszak lovas eseményei 2024 szeptemberében csúcsosodnak ki: ekkor rendezik meg ugyanis a Lipicai Lovasközpontban a négyesfogathatjó világbajnokságot. Egyszer, 1984-ben már otthont adott a rangos viadalnak Szilvásvárad, tehát négy évtized után fogadhatják ismét a szakág legjobbjait.

– Ha visszatekintünk arra a versenyre, akkor elmondhatjuk, hogy 1984-ben fejlődő pályára tette Szilvásváradot és az egész környéket - tette hozzá Cseri Dávid. - Bízom benne, hogy a jövő évi néhány napnak hasonló hozadéka lesz, akár sportszakmai, akár turisztikai, akár gazdasági szempontból. Mi mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy méltó házigazdái lehessünk a rangos eseménynek.