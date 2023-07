Mégsem az NB I-es Mezőkövesd Zsóry FC lesz vasárnap 17 órától, hanem a frissen feljutott MTK Budapest lesz szombaton 17.00-tól az NB II-es KolorCity Kazincbarcikai SC együttesének ellenfele a hét végén. Csábi József vezetőedző csapata a bajnoki rajtot megelőzően az utolsó felkészülési összecsapását vívja meg a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia centerpályáján. Eközben fiatal kapus érkezését jelentették be a KBSC-nél, aki nem más, mint Tóth Balázs. A 19 éves játékos Ózdon született, majd a Sajóvölgyében nevelkedett 2016-ig. Onnan először a győri, majd a szombathelyi akadémiára került, 2020-ban pedig a Salzburg Akadémia U18-as játékosa lett. Tóth Balázs ezt követően beverekedte magát a felnőtt keretbe is, s a Salzburg második csapatának, az FC Lieferingnek lett a kapusa. Az osztrák másodosztályú klubtól most egy évre haza igazolt. A kapust a DVSC II elleni felkészülési mérkőzés második félidejében az érdeklődők már láthatták kék-sárgában. ÉM