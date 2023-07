Négy pontos előnnyel ,,futott be" az első helyre a vármegyei III. osztály Észak csoportjában a Nagybarcai SBE csapata. A Kazincbarcikától körülbelül 10 kilométerre fekvő település alakulata az utóbbi hat szezont a honi legalacsonyabb osztályban, a hatodik vonalban töltötte, ám előtte voltak vármegyei II-esek (2016/2017), illetve vármegyei I-esek is (2014/2015, 2015/2016).

– Két éve irányítom az egyesületet elnökként, tavaly még aktívan játszottam, a nemrég véget ért bajnokságban azonban már csak néha szálltam be, ha nem voltunk meg – kezdte Huszár Attila, a Nagybarca SBE elnöke. – 2021-ben az akkori vezetőnk úgy gondolta, hogy már elfáradt, nem akarta tovább csinálni, így jómagam kerültem a klub élére, ha ez nem történik meg, elképzelhető, hogy megszűntünk volna. Arra, hogy vállaljam el ezt a feladatot, a feleségem is rábeszélt, ő sokat segít az adminisztrációban, az igazolásokban, hála neki, nekem ezzel nem kell foglalkoznom.

A civil munkáját tekintve csőszerelő klubvezető hozzátette, igyekeznek a különböző pályázatok (NEA, TAO) adta lehetőségeket kihasználni, többek között új felszerelést vettek. És persze erősítettek is.

– Egy olyan kis településen, mint a miénk, ahol nagyjából ezren laknak, nem egyszerű csapatot működtetni, nem vagyunk szegények, igaz, gazdagok sem. De próbáltunk, próbálunk újulni, kicsi lépéseket tenni – fogalmazott Huszár Attila.

Ezt követően a bajnokságot hozta szóba az 33 éves sportvezető.

– Kicsit nyögvenyelős volt a szezon első fele, akkor Hidvégardó volt a listavezető, pár ponttal előttünk álltak – mondta az NSBE vezetője. – A múlt nyáron úgy indultunk neki a bajnokságnak, hogy próbáljuk megnyerni, de volt hasonló szándék máshol is. Tavaly nyáron, menet közben, és télen is jöttek hozzánk új játékosok, úgy gondolom, ha ez a keretünk lett volna az elejétől kezdve, akár arra is lett volna esélyünk, hogy veretlenül legyünk bajnokok. Azt éreztük, hogy mindenki bennünket szeretne megverni, erős összeállításban igyekeztek kiállni velünk szemben az ellenfeleink, de hála Istennek, tudtuk venni az akadályokat. Az első helyben nagy szerepe volt a Hidvégardó kétszeri legyőzésének, valamint, hogy tavasszal egy döntetlenünk volt mindössze, egy 1-1-es eredmény Borsodszentgyörgyön. Azt is be kell vallanunk, hogy a jákfalvai találkozónk 3-3-as ikszel zárult, de végül adminisztratív hiba miatt 3-0-val elvesztettük azt az egy pontot, ugyanis: játékosunk, Váradi Mihály esetében azt hittük, nem számítanak a hozott sárga lapjai Borsodnádasdról, hiszen egy megszűnt egyesülettől jött. Ebben tévedtünk.

Még szükséges toborzás

A sportegyesület első embere megosztotta azon tényt is, hogy a csapat edzője Váradi Béla, aki 2022 februárjában érkezett hozzájuk, Sajósenyéről.

– Minden meccs előtt megbeszéltük, hogy mi, hogy legyen, mit, miként csináljunk – árulta el Huszár Attila. – Erősségünk a jó közösség, az összetartás, akik Borsodnádasról jöttek, ők húzták a csapatot. Korábban már voltunk a vármegyei II-ben, és szeretnénk majd a középmezőny tagjai lenne, de ha ettől esetleg majd jobb eredményt fogunk elérni, az kellemes meglepetés lesz. A ,,nagy" csapattal nincs gond, úgy néz ki, marad mindenki, sőt, még erősítünk is. Az U19-es gárdát viszont még össze kell raknunk, jelenleg 8-an vannak annak a keretében, tehát még toboroznunk kell, hogy ott is meglegyünk. A körülmények rendben vannak a vármegyei II-t illetően, az anyagi része ,,húzós", de remélem, nem lesz azzal sem gond. Tóth-Péter Zoltán polgármester és az önkormányzat támogat bennünket, a legutóbbi bajnokságban igénybe tudtuk venni a falubuszt, és a pálya rendbetételét is elvégzik. Illetve van még két vállalkozó, akiknek sokat köszönhetünk, Orgona Marcellnek, illetőleg Koós Józsefnek.

A Nagybarca SBE bajnokcsapata: Balogh Norbert, Berecz Krisztofer, Berecz Tibor, Berki Krisztofer, Berki Zoltán, Csordás Ádám, Dávid Tihamér, Gergely Róbert, Horváth Ignác, Horváth Márió, Kis Armand, Krompák Zoltán, Lázi Norbert, Pintér Dániel, Rusznyák Tamás, Sipos Bence, Tóth Csaba, Tóth Máté, Váradi Attila, Váradi Krisztofer, Váradi Mihály, Váradi Roland, Váradi Zsolt, Zsámbok Tivadar.