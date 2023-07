Miközben a Diósgyőri VTK csapata Ausztriában edzőtáborozik mozog a játékoskeret, szombaton is történt egy változás: Koman Vladimir távozását jelentette be a klub. A volt válogatott középpályás a harmadik olyan 30 év feletti labdarúgó, akitől megváltak a piros-fehérek, Eppel Márton és Könyves Norbert után. A második diósgyőri korszakára tavaly nyáron érkezett, most 34 esztendős Koman összesen 27 NB II-es bajnokin jutott szóhoz, de mindössze 4 meccsen volt végig a pályán, a többi alkalommal le-, illetve becserélték. A 2022/23-as évadban két gólt szerzett labdarúgóval szerződést bontott a klub, így szabadon távozhat.

Koman Vladimir a nyolcadik olyan játékosa a DVTK-nak, aki az előző évi keretből elköszönt, és ezzel 8-8-as döntetlenre alakította a távozók és az érkezők ,,meccsét”.

Mivel a tavalyi keretből Bertus Lajos, és Viczián Ádám sem fért bele a piros-fehérek ausztriai edzőtáborának keretébe, és nem folytatják az első csapatnál, minden bizonnyal távoznak. Az így keletkező üres helyek egyikére nagy valószínűséggel a guineai Momo Yansane érkezik. A 25 éves csatár a moldovai FC Sheriff Tiraspol játékosaként a most véget ért évadban az orosz első osztályban szerepelt FC Pari Nizhniy Novgorod csapatának labdarúgója volt, kölcsönjátékosként, ám ott nem tudott alapemberré válni, a 17 bajnokin többnyire csereként jutott szóhoz. Rajta kívül további játékosok csatlakozhatnak hamarosan a DVTK keretéhez.