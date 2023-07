Amennyiben a szakmai csúcsvezetés és a játékosok közötti összhang is erős lesz, ez esetben a Mezőkövesd Zsóry FC elérheti, hogy jövőre 10. alkalommal szerepeljen az élvonalban. Lehet, hogy még azt is, hogy a hetedik olyan évadban, amikor a vármegyei riválissal, a DVTK-val együtt az élvonalban szerepelnek, hogy hatodszor is maguk mögé húzzák a piros-fehéreket (ez eddig csak egyszer nem sikerült nekik, amikor a 2013/14-es évadban először, és eddig utoljára kiestek az NB I-ből). Ha extra szezont futnak, a kérdés az lehet, hogy milyen közel tudnak kerülni a kövesdiek a klubcsúcshoz, a 2019/20-ban, Kuttor Attila edzővel az NB I-ben elért 4. helyhez, illetve az abban az évadban játszott Magyar Kupa-döntőhöz.

Az MZSFC keretéről

Távozott (7 fő): Bobál Gergely (Vasas FC, kölcsönből vissza), Baranyai Nimród (Debreceni VSC, kölcsönből vissza), Dino Besirovic (bosnyák, portugál, AIK Solna), Nagy Dominik (Nyíregyháza SFC), Thomas Ephestion (Martinique-i, francia, ?), Danylo Ryabenko (ukrán, ?), Márkus Attila (Tiszakécskei LC, kölcsönbe).

Kölcsönjátéka után, kölcsönbe került (1 fő): Kotula Máté (Dorogi FC, KC Kazincbarcikai SC).

Maradt (19 fő): Riccardo Piscitelli (olasz), Tordai Árpád (román, magyar), Ilia Beriashvili (grúz), Andrej Lukic (horvát), Róbert Pillár (szlovák), Younn Zahary (Comore-szigetek-i, francia), Lehoczky Roland, Filip Steliano (román), Kállai Kevin, Vajda Sándor (ukrán, magyar), Nagy Gergő, David Babunski (észak-macedón, spanyol), Aliaksandr Karnitski (fehérorosz), Marko Brtan (horvát), Cseri Tamás, Stefan Drazic (szerb), Molnár Gábor, Nikolay Prudnikov (orosz, fehérorosz), Kállai Zalán.

Kölcsönből visszatért (3 fő): Cseke Benjámin (Diósgyőri VTK), Babati Benjámin (ETO FC Győr), Rédling Kevin (Szeged-Csanád GA).

Érkezett (7 fő): Hudák Martin (Soroksár SC, középpályás), Ugrai Roland (szabadon igazolható, előtte: Pendikspor, támadó), Juhász István Bence (Mezőkövesd ZSFC utánpótlás, kapus), Kojnok Zsolt (Fehérvár FC, védő), Illés Bálint (Diósgyőri VTK, középpályás), Artem Nahirnij (ukrán, magyar, Puskás AFC, kölcsönbe, védő), Kovácsik Ádám (Fehérvár FC, kapus).