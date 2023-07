Csütörtökön este érkezett haza az ausztriai edzőtáborozásából a Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapata, és bár a piros-fehérek szakvezetője, Kuznyecov Szergej a keret tagjainak hétfőig pihenőt adott, a vezetőedző viszont szombaton délelőtt sem pihent, megnézte az NB III-as DVTK tartalék hazai edzőmeccsét. A Szamosi Tamás által irányított diósgyőri tarcsi ellenfele a Szlovákiában szintén harmadosztályban szereplő kassai együttes volt.

A találkozón ezúttal is pályára lépett a DVTK tartalékban két fiatal ukrán játékos, Osikov és Stovinchuk is, valamint csereként az Zsemlye Balázs is, aki a 2021/22-es évadban 15 NB II-es DVTK felnőtt bajnokin jutott szóhoz, majd kölcsönadása után volt a Pécsi MFC, a szlovák Slavoj Trebisov, a szlovén NK Nafta kölcsönjátékosa. Utóbbi gárdánál azonban nem jutott szóhoz, mert leigazolását követően sérülést szenvedett.

A DVTK tartalék július végi bajnoki rajtra készülő együttese a tervek szerint a következő meccsét július 19-én, szerdán 18.00-tól hazai környezetben, a szintén NB III-as Tiszafüredi VSE ellen játssza.

Diósgyőri VTK tartalék – Slávia TU Kosice 4-0 (3-0)

Diósgyőr.

Diósgyőri VTK tartalék: Dojcsák (Németh B., 64.) – Osikov, Fülöp L., Bacsa B. (Paksai, 55.), Lajcsik (Szőke Á., 55.), Szamosi Á. (Zsemlye, 55.), Stovinchuk, Sipos Zs. (Horváth Zs., 55.), Sáreczki, Hetyei (Balázsi, 55.), Fekete V. (Paizs, 55.). Vezetőedző: Szamosi Tamás.

Gólszerző: Fekete V. (1.), Hetyei (19., 23.), Paizs J. (56.).