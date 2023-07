Meglepő módon sorolta be a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) a női Euroliga csoportkörére a csapatokat. Mint arról beszámoltunk: összesen 19 együttes nevezett a 2023/24-es évad küzdelmeire, és közülük hatnak kell selejtezőt játszania, tizenhárom gárda alapból bekerült a 16 csapatos csoportkörbe.

Három és egy

A sorozatra jelentkezett DVTK Hun-Therm az előzetes várakozásokkal ellentétben nem lett tagja automatikusan a csoportkörnek, selejtezőt kell játszania, szeptember 20-án és 27-én, amelynek során vagy a török Besiktas JK, vagy az angol London Lions, vagy a román ACS Sepsi-SIC lesz az ellenfelük, az augusztus 9-i sorsolás függvényében. Ami viszont már biztos: mivel a Diósgyőr kiemelt a selejtezős csapatok mezőnyében, így a párharc második meccsét játszhatja hazai környezetben.

A női kosárlabda Euroliga csoportkörébe alapból azok az nemzetek adhattak csapatokat, amelyek a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség országok közötti rangsorában az első 10 helyen állnak (1. Törökország, 2. Spanyolország, 3. Franciaország, 4. Magyarország, 5. Oroszország, 6. Olaszország, 7. Csehország, 8. Lengyelország, 9. Belgium, 10. Izrael), úgy, hogy az első két helyen állók 2-2 gárdát, a többiek 1-1-et.

A Nemzetközi Kosárlabda Szövetségben végül addig sakkozgattak azzal, hogy ki legyen főtáblás, míg a végeredmény az nem lett, hogy az 1. helyen álló törökök a nekik járó két helyet megkapták, a 2. spanyoloknak, és a 3. franciáknak viszont három-három kvóta jutott a csoportkörre, és nem utolsósorban a 4. helyen álló Magyarország mindössze egy csapatot, míg a 6. helyen található olaszok viszont két együttest adhattak a főtáblára.

Képlet

Bizonyára van megoldó képlete annak, hogy miért a múlt héten csütörtökön közzé tett 13 csapat került fel a főtáblára. De az biztos, hogy azok között, akik ezt a fajta besorolást sérelmesnek találják, ott van a DVTK Hun-Therm csapata is. A diósgyőriek amiatt neheztelhetnek a nemzetközi szövetségre, hogy a hazai szakági szervezet, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által a részükre megküldött magyar sorrendet nem vette figyelembe, ugyanis a Sopron Basket nem nevezése miatt elvileg az első számú magyar csapat a Serco UNI Győr, a második számú pedig a DVTK Hun-Therm volt (ha erre így tekintettek volna a FIBÁ-nál, akkor nem fordulhatott volna elő, hogy míg a 4. magyarok egy, addig az 5. helyen álló olaszok két csapatot adnak a főtáblára).

A további kárvallottak közül a TTT Riga azt nehezményezheti, hogy az oroszok tagságának felfüggesztése miatt, nem úgy tekintettek rájuk, mint az országok rangsorában érvényes tagsággal rendelkező 10. helyezett nemzetre, mert ha ez így lett volna, nem kellene nekik is selejtezőt játszaniuk.

A lengyel MKS Polkowice azt kérhetné számon, hogy miért az olaszok alatt húzták meg a vonalat, amikor az országok második számú csapatait besorolták a mezőnybe, és miért ugrottak át harmadikokra, ahelyett, hogy nekik adtak volna helyet.

A török Besiktas azért lehet szomorkás, mert hiába a törökök állnak az élen az országok rangsorában, nekik mégsem járt három hely, szemben a 2. spanyolokkal, és 3. franciákkal.

Meglepetés

– Meglepetésként ért minket a FIBA által közzé tett Euroliga csoportkör, illetve selejtező beosztása, és túl azon, hogy nem fűzünk reményeket ahhoz, hogy ebben változás történhet, szeretnénk megismerni annak az okát, hogy miért csak egy magyar csapat került be automatikusan a csoportkörbe. Tettünk is lépéseket ennek kiderítésére – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm sportszakmai igazgatója, a csapat vezetőedzője, aki arra a kérdésre, hogy min csúszhatott el a besorolásuk, így felelt: – Kilóg a lóláb, de ezt inkább nem fejteném ki. Maradjunk inkább annyiban, hogy már elkezdtük a lehetséges ellenfelek feltérképezését, és látjuk, hogy a Besiktas és a London Lions is erős keretet épít. Azzal, hogy selejtezőt kell játszanunk, túl azon, hogy egy ilyen párharc több millió forint plusz kiadást eredményez, szakmailag is plusz kihívást hoz. Ugyanis a felkészülést is hamarabb kell kezdeni, biztos, hogy nem lehet augusztus közepén indulni, ráadásul sok olyan edzőmeccset kellene lekötni, amelyeken erős ellenfelekkel szemben készülhetünk fel. Ez utóbbiban az a nehézség, hogy a környéken nincs sok nemzetközi szintű csapat, amelyik szóba jöhet, ráadásul nekünk olyan ellenfelet kellene találni, amelyik már szeptemberben első felében erősnek számít.

Tavaly

Érdekesség, hogy tavaly, amikor 21 csapat indult az Euroligában, akkor 2-2 török, francia, spanyol, magyar, olasz 1-1 cseh, lengyel és belga csapat került be alapból a csoportkörre, és 8 együttes játszott selejtezőt (2 darab 3 csapatos csoportban, és egy oda-visszavágós párharcban), amely után egy görög, egy magyar és egy spanyol csapattal lett teljes a 16-os mezőny.

Kosárlabda: női Euroliga 2023/24

Az Euroliga csoportkör biztos tagjai

Fenerbahce Alagoz Holding (török)

Valencia BC (spanyol)

Lyon DLC ASVEL Feminin (francia)

Beretta Famila Schio (olasz)

ZVVZ USK Praha (cseh)

AZS UMCS Lublin (lengyel)

Cukurova Basketbol Mersin (török)

Casademont Zaragoza (spanyol)

Basket Landes (francia)

Serco UNI Győr (magyar)

Virtus Segafredo Bologna (olasz)

Perfumerias Avenida Salamanca (spanyol)

ESBVA-Lille Metrople (francia)

Az Euroliga selejtezős csapatok

TTT Riga (lett) – kiemelt

MKS Polkowice (lengyel) – kiemelt

DVTK Hun-Therm (magyar) – kiemelt

ACS Sepsi-SIC (román)

London Lions (angol)

Besiktas (török)