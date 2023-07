Mint arról korábban beszámoltunk: a labdarúgó vármegyei III. osztály Kelet csoportjának 2022/23 évi küzdelmeit a Szendrőlád KSE csapata nyerte. Akik a második helyezett, a Körömi SK gárdáját 1 ponttal előzték meg. A bajnok automatikusan feljutott a vármegyei II. osztályba és az új évadot az Észak csoportban kezdi, de a Körömi SK is osztályt váltott felfelé, a megyei szövetség felkérésére igent mondtak, és ők is a vármegyei II-ben szerepelnek a jövő hónaptól, mégpedig a Közép csoportban.

– Először is: szeretnénk gratulálni a Szendrőlád csapatának a bajnoki cím megnyeréséhez, a vármegyei harmadosztályban – nyilatkozta Tóth Tibor, a település polgármestere, aki Tóth Róberttel együtt a körömi csapat edzői feladatait is ellátja, majd így folytatta: – Azt viszont sajnálattal közlöm, hogy megdöbbenve olvastuk, hogy a szendrőládiak a sportkörünket negatív színben tüntették fel, azt közölvén, hogy kapusunk leütötte az ellenfél csapatában játszó, és a nyilatkozatot tevő Kalló Barnabást. Ezt az állítást cáfoljuk, mert a fent megnevezett esetet sem jegyzőkönyvvel, sem más dokumentummal nem lehet bizonyítani. Viszont szeretnénk megemlíteni, hogy ezen a meccsen, amelyre tavaly szeptemberben, a nyitófordulóban került sor, és 2-2-es döntetlennel zárult, ennél az állásnál a szabályos gólunkat a játékvezető nem adta meg, mert a labda a kapuba jutva, kiment a hálóból. Mi akkor a játékvezető döntését tudomásul vettük, vitát nem generáltunk, pedig ez a meg nem adott gól, csapatunk számára további plusz 2 pontot jelentett volna. Utólag tudjuk, hogy ez a bajnoki címünkbe került, hiszen a szendrőládiak mindössze egy ponttal előztek meg minket a végelszámoláskor. Mindentől függetlenül – túl a már említett gratuláción – további sok sikert kívánunk a Szendrőládi KSE csapatának a vármegyei II. osztályban.

Középmezőny

A körömiek településvezetője úgy véli, nekik is van helyük a vármegyei második vonalban.

– Örömmel fogadtuk a vármegyei szövetség felkérését az indulásra, annál is inkább, mert úgy érezzük, hogy csapatunknak igenis van keresnivalója ebben az osztályban, akár az elmúlt évad szereplése alapján is. Voltunk mi már a második vonalban, a 2021/22-es évadban, és a mostani visszatérés után már nem szeretnénk ingázni, azon leszünk, hogy megvessük itt a lábunkat, szeretnénk a középmezőnyben végezni – mondta Tóth Tibor. – Sok fiatal van a keretünkben, és az utánpótlással sincs gondunk, olyannyira nem, hogy sok más sportszervezettel ellentétben mi U19-es csapatot is tudunk nevezni az utánpótlás bajnokságba. Településünkön sokan szeretik a focit, viszonylag szép létszámú közönségünk van. A létesítményeink, a pályánk, az öltözőnk is rendben van, minden szempontból megfelel az osztály elvárásainak. A tavalyi évadhoz képest minimális változások lesznek a keretünkben, akikkel az előző évad végig csináltuk, azok kapnak majd lehetőséget egy osztállyal feljebb is. Véleményem szerint egy jó közösséget alkot az együttes, a játékosok tudnak, és akarnak egymásért küzdeni, olyanok vagyunk, mint egy nagy család. A pályán és azon kívül, az élet más területén is összetartás jellemzi a csapatot.