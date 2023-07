Kondás Elemér is jelen volt az Encsi Nyári Kupán. A neves szakembert mindenki szeretettel fogadta már csak azért is, mert ezer szállal kötődik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéhez. A Szikszón született, és a hamarosan hatvanéves edző focizott többek között Szirmabesenyőn, a Borsodi Bányásznál, a Honvéd Papp József SE-nél, a DVTK-ban, továbbá a Kazincbarcikai SC-nél, míg legnagyobb szakvezetői sikereit a Debreceni VSC-nél érte el.

Rúgótechnikája bámulatos

Mivel nálunk manapság – kis túlzással élve – a csapból is Szoboszlai Dominik folyik, az első vonalas mestertől természetesen megkérdeztük, hogy mit szól a Liverpool csapatához került támadóról és nem félti-e attól, hogy hamarosan bedarálja a szigetországi focigépezet.

– Kezdem az olyan fontos fokozatokkal, a fejlődést elősegítő lépcsőkkel – érvelt Kondás Elemér. – A Salzburg után elment Lipcsébe, ahol megállta a helyét, most pedig megint nagyot ugrott, a világ egyik legjobb alakulatához került. Ezért rengeteget dolgozott és ő lett a legnépszerűbb sportág olyan magyar kirakatembere, akit már az egész Földön figyelnek. Dominik kiváló adottságokkal rendelkezik: remekül kezeli a labdát, otthon van a kombinatív játékban, fizikálisan ötös, rengeteget fut, képes a manapság olyan fontos vágtákra, rúgótechnikája pedig egyenesen bámulatos. Nagyszerű edzője lesz, kiváló társak közé került, az is az előnyére válik, hogy meg kell küzdenie a helyéért, és a bizonyítási kényszer esetében is felhajtóerővel hat majd. Az édesapja nagyon keményen fogja, így attól sem tartok, hogy elszáll, meg rossz irányba tereli az az irdatlan mennyiségű pénz, amennyit keresni fog. Abból pedig, hogy Liverpoolba ment – túl azon, hogy neves együttesével európai kupákat nyerhet –, rengeteget profitálhat a magyar válogatott, az pedig már csak hab a tortára, hogy több száz, vagy inkább sok ezer honi labdarúgó és fiatal játékos örök példaképévé válhat. Szóval nem aggódom a sorsáért, sőt egyenesen kiugró produkciót remélek tőle.