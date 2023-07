Az ország összes iskolája érintett volt a legtöbb diákot megmozgató hazai tanulmányi versenyben, a diákolimpiában, amely a múlt héten közel 250 ezer nevezőszámmal zárult le.



Csaknem negyven

A teljes tanéven átívelő versenysorozatot már 37 éve rendezi meg a Magyar Diáksport Szövetség. Idén összesen 57 sportágban, ebből 12 közvetlenül az MDSZ szervezésében zajlott, további 45 sportágat pedig a sportági szövetségek rendeztek meg. A teljes szezon tekintetében a hat korcsoportban 249.351-nél állt meg a nevezések száma, a részt vevő diákok száma pedig 125.688 volt, tehát egy diákot átlagosan két sportágban vagy versenyszámban neveztek be. Legaktívabb vármegyéknek ennek tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (21.801 nevezés), Pest vármegye (17.594 nevezés) és Budapest (16.198 nevezés) bizonyultak. Sportági viszonylatban idén is messze az atlétika versenyszámai voltak a legnépszerűbbek, amelyekre 94.491 nevezés érkezett. Labdarúgásban 29.005, kézilabdában pedig 15.137 volt a résztvevői szám. Ha a csapat és egyéni nevezői számokat nézzük, akkor 20.986 csapatnevezés érkezett be összesen 180.841 fővel, egyéni pedig összesen 68.511. Az MDSZ az általa szervezett 27 országos döntőn összesen 1419 arany-, 1419 ezüst- és 1490 bronzérmet osztott ki – közölte Szilágyi Andrea, az MDSZ osztályvezetője.



Az elnök a fővédnök

A diákolimpia teljes szezonja alatt a körzeti versenyektől az országos döntőkig bezárólag összesen 3.000 sportesemény zajlott. Az események csodás hangulatáról számos fotóbeszámoló tanúskodik, amelyek elérhetők a diákolimpia Facebook oldalán. A versenysorozatra tulajdonképpen a teljes országból, így szinte minden alap- és középfokú oktatási intézményből érkeztek nevezések. A körzeti versenyek a Nemzeti Tehetség Program támogatásának köszönhetően valósulhattak meg. A diákolimpia fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök, a versenysorozatot az MDSZ a köznevelésért felelős miniszterrel közösen hirdeti meg. A diákolimpia országos döntőinek érmesei 10 felvételi többletponthoz jutnak a felsőoktatási felvételik során, ahol a felvételi időpontját megelőző 8 év erre jogosító eredményei érvényesíthetők.



A Magyar Diáksport Szövetségről

Az MDSZ-t 1987-ben alapították, és mára a legnagyobb magyarországi civil szervezetté vált a diáksport területén. A szervezet fő célja, hogy minél több gyermeket vonjon be sportprogramokba, és népszerűsítse az egészségfejlesztő testmozgást. Az MDSZ küldetése, hogy a testnevelés és a sport minden gyermek életének részévé váljon, egész életen át. A szervezet testmozgás- és sportprogramokon keresztül támogatja az önkéntesség, valamint a társadalmi befogadás szemléletének erősítését, fejlesztését Magyarországon. A Magyar Diáksport Szövetség állandó kapcsolatban áll szinte valamennyi magyarországi iskolával, és minden évben megrendezi a Diákolimpiát, amely az egyetlen országos tanulmányi verseny a diáksportban.