Pályafutásának két szakaszában is játszott Diósgyőrben Elek Ákos, aki a mai napon ünnepli 35. születésnapját – ugyanis 1988. július 21-én született Ózdon. Tízévesen került Kazincbarcikára, ahol Béres Csaba figyelt fel rá, ő lett az edzője és a tanára is.

Légióskodott Törökországban (Eskisehirspor), Kínában (Changchun Yatai), illetve Kazahsztánban (Kairat Almati), Diósgyőrben - ahol csapatkapitány is volt – 2012 és 2015, valamint a 2016/2016-es szezonban futballozott, 96 mérkőzésen 10 gólt ért el. Kétszeres magyar ligakupagyőztes és egyszeres magyar bajnok, kétszeres kazak kupagyőztes, a magyar válogatottban 48 találkozón egy találatot szerzett. 2022 nyarán befejezte labdarúgó pályafutását.