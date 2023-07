A tempós versenypályák mellett a pokoli hőség is megnehezítette a dolgát azoknak a párosoknak, akik beneveztek a hazai ralibajnokság soeon következő viadalára. Az ORB1-es versenyzők ugyan a hosszabb nyári pihenőjüket töltik, de a szakág alacsonyabb osztályaiban a mögöttünk hagyott hétvégén is zajlott a küzdelem. A HRC East Rallyt egri központtal bonyolították le, ahol az első napon egy Szuperspeciál és egy rajtceremónia várt a több mint száz autót felvonultató karavánra.

Kánikulai hőségben

A futam érdemi része azonban másnap zajlott: ekkor három helyszínen összesen kilenc gyorsaságit kellett teljesíteni, amelynek az össztávja megközelítette a nyolcvan kilométert.

Szarvaskőnél, Bátornál és Siroknál csatáztak egymással a ralisok, tehát a korábbról jól ismert, tempós aszfaltos szakaszok szerepeltek a programban.

Az ORB2 legjobb öt párosa

Fotó: ME

A bátorságpróba mellett azonban a pokoli hőség is megnehezítette a versenyzők dolgát. A kinti kánikulai hőség az autó belső terében tovább emelkedett, az overállban, sisakban ülő párosoknak akár a hatvan fokos hőmérséklettel is meg kellett birkózni úgy, hogy közben a kellő koncentrációt is fenn kellett tartani.

Az ORB2 értékelésében a Peugeot-k és a Ladák vívtak nagy csatát az élmezőnyben. Egy-egy szakaszon olykor tizedek döntöttek a helyezések sorsáról. A bajnokságban vezető Stríder Zoltán az első kör után átvette a vezetést, de Baksai László és Geiger Máté is lőtávolon belül volt. Baksaiéknak állt a zászló egészen addig, amíg hozzá nem értek egy lassítóhoz, amiért harminc másodperces büntetést kaptak. Így a stabil teljesítmény nyújtó Czékmány Norbert, Takács Gábor kettős átvette és egészen a végéig meg is tartotta a vezetést.

Egriként Egerben

– Számunkra ez egy megható és nagyon várt pillanat, hiszen évekkel ezelőtt még a kordonon kívül figyeltük a legjobb hazai ralisokat, most pedig győztesként itt állhatunk a Dobó téren - fogalmazott a céldobogón Czékmány Norbert. Igazi hullámvasúton ültünk, voltak nehézségeink, de a végén minden jóra fordult. Nagyon boldogok vagyunk, hiszen egriként, hazai körülmények között nyertünk futamot. Pokoli hőség volt, de ennek ellenére az élmezőnyben nagy küzdelmet vívtunk, amiből szerencsére mi jöttünk ki győztesen.

A szoros küzdelemre jellemző, hogy a második helyen zárt Fábián Donát, Madarász Szabolcs kettős csupán két másodperces hátránnyal követte a győztes egységet. További bő öt másodperccel érkezett Baksai László és Erdei Zoltán, akik a 30 másodperces büntetés miatt csúsztak le a győzelemről.

Fotó: ME

– A sportban nincs ha, de nyerhettünk volna - tette hozzá Baksai László. - Sajnos hibáztunk, emiatt hiába igyekeztünk, már nem tudtuk ledolgozni a hátrányunkat. Kicsit sajnáljuk, hogy így alakult, de összességében boldogok vagyunk, hogy felállhattunk a pódiumra. Egyébként is sokat járok szaunába, ezért bírtam az extrém meleget, ezzel egyáltalán nem volt probléma.

ORB3: Péter Pál

Az ORB3 mezőnyben a HRC East Eger Rallyt Péter Pál és Dudás István (Honda Civic) nyerte meg, megelőzve Tamás Gyulát és Sztrankon Bencét (Lada) és a Békési Richárd, Bernáth Martin kettőst. A Historic értékelésben ezúttal Wirtmann Ferenc és Kerekes József volt a legjobb. A hazai rali bajnokságban augusztus első hétvégéjén a murvás Veszprém Rallyval folytatódik.

HRC East Rally - Eger Végeredmény, ORB2 1. Czékmány Norbert, Takács Gábor (Peugeot 208 R2) 42:59,3 2, Fábián Donát, Madarász Szabolcs (Lada 2107) +2,0 3, Baksai László, Erdei Zoltán (Lada VFTS) +7,8 4, Lakatos Tamás, Marics Krisztina (Peugeot 208) +33,5 5. Kocsis Imre, Bakos István (Citroen C2 R2 Max) +34,0 6. Bartók Bence, Szekeres Szabolcs (Lada 2107) +43,9