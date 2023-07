Az alapszakasz az eddigieknél hosszabb lesz: a két oda-vissza kör, vagyis 36 forduló után a csapatokat a helyezések alapján két csoportra osztják, ahol még egyszer játszanak a csoportbeli ellenfelekkel hazai pályán és idegenben. Ez további nyolc mérkőzést jelent, és ezek a meccsek szintén az alapszakasz részei lesznek és az itt elért eredmények beleszámítanak a tabellába.

Negyvennégy forduló

A két csoportot a nemzetközi szövetség világbajnoki csoportbesorolásánál alkalmazott elv szerint alakítják ki: az egyik ötösbe kerül az 1., a 4., az 5., a 8. és 9. helyezett, míg a másikba a 2., a 3., a 6., a 7. és a 10. Az alapszakasz így 44 fordulóból áll majd. A rájátszás-kvalifikáció megszűnik, vagyis az utolsó két helyezettnek véget ér az idény az alapszakasz befejeztével. Újdonság az is, hogy a negyeddöntő párosítása nem választás alapján alakul ki, hanem a helyezések szerint: az első a nyolcadikkal, a második a hetedikkel, a harmadik a hatodikkal, a negyedik pedig az ötödikkel játszik a továbbjutásért. A folytatásban is az alapszakaszban elért helyezések számítanak, mindig az állva maradt legmagasabban rangsorolt együttes játszik a legalacsonyabbal. Az idény szeptember 29-én, pénteken indul négy mérkőzéssel. A címvédő Gyergyói HK-ra rögtön erdélyi derbi vár a Csíkszereda otthonában. Lesz keleti rangadó is a DVTK és a DEAC között, a két IV. kerületi csapat, a Budapest JA és az UTE is összecsap, ahogy az első játéknapon máris találkoznak a megyei riválisok, a FEHA19 és a Dunaújváros. A Brassó szeptember 30-án a Gyergyó otthonában kezd, míg a legutóbbi döntős, magyar bajnoki címvédő FTC-Telekom október 1-jén, vasárnap mutatkozik be, első ellenfele a DEAC lesz.

A hétmeccses finálét vívó két együttes, a Gyergyó és a Ferencváros első találkozójára október 27-ig kell várni, FTC-UTE rangadót november 14-én rendeznek majd először. Az alapszakasz március 3-án zárul, a playoff pedig március 8-án indul. ÉM

boxba

Jégkorong: az alapszakasz műsora

1. forduló, szeptember 29., péntek: DVTK Jegesmedvék – DEAC

2. forduló, október 1., vasárnap: Dunaújvárosi Acélbikák – DVTK Jegesmedvék

3. forduló, október 6., péntek: DVTK Jegesmedvék – Gyergyói HK

4. forduló, október 10., kedd: UTE – DVTK Jegesmedvék

5. forduló, október 13., péntek: DVTK Jegesmedvék – BJAHC

6. forduló, október 15., vasárnap: FEHA19 – DVTK Jegesmedvék

7. forduló, október 19., csütörtök: SC Csíkszereda – DVTK Jegesmedvék

8. forduló, október 20., péntek: Corona Brasov – DVTK Jegesmedvék

9. forduló, október 22., vasárnap: Gyergyói HK – DVTK Jegesmedvék

10. forduló, október 27., péntek: DVTK Jegesmedvék – FEHA19

11. forduló, október 29., vasárnap: BJAHC – DVTK Jegesmedvék

12. forduló, november 3., péntek: FTC Telekom – DVTK Jegesmedvék

13. forduló, november 5., vasárnap: DVTK Jegesmedvék – UTE

14. forduló, november 14., kedd: DVTK Jegesmedvék – Dunaújvárosi Acélbikák

15. forduló, november 23., csütörtök: DVTK Jegesmedvék – Corona Brasov

16. forduló, november 28., kedd: DVTK Jegesmedvék – SC Csíkszereda

17. forduló, december 3., vasárnap: FEHA19 – DVTK Jegesmedvék

18. forduló, december 8., péntek: DVTK Jegesmedvék – DEAC

19. forduló, december 10., vasárnap: DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom

20. forduló, december 19., kedd: DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom

21. forduló, december 22., péntek: BJAHC – DVTK Jegesmedvék

22. forduló, december 26., kedd: DEAC – DVTK Jegesmedvék

23. forduló, december 28., csütörtök: DVTK Jegesmedvék – SC Csíkszereda

24. forduló, december 30., szombat: DVTK Jegesmedvék – Gyergyói HK

25. forduló, január 3., szerda: UTE – DVTK Jegesmedvék

26. forduló, január 5., péntek: FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék

27. forduló, január 7., vasárnap: DVTK Jegesmedvék – Dunaújvárosi Acélbikák

28. forduló, január 9., kedd: DVTK Jegesmedvék – FEHA19

29. forduló, január 12., péntek: Dunaújvárosi Acélbikák – DVTK Jegesmedvék

30. forduló, január 14., vasárnap: DVTK Jegesmedvék – BJAHC

31. forduló, január 18., csütörtök: Gyergyói HK – DVTK Jegesmedvék

32. forduló, január 19., péntek: SC Csíkszereda – DVTK Jegesmedvék

33. forduló, január 21., vasárnap: Corona Brasov – DVTK Jegesmedvék

34. forduló, január 30., kedd: DVTK Jegesmedvék – UTE

35. forduló, február 2., péntek: DVTK Jegesmedvék – Corona Brasov

36. forduló, február 4., vasárnap: DEAC – DVTK Jegesmedvék

(Az utolsó 8 meccs sorsolását később készítik el.)