A hétvégén a Miskolci Egyetemen rendezik a Magyar Labdarúgó-szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatósága helyi I., II. és III. osztályba sorolt játékvezetőinek, asszisztenseinek és ellenőreinek edzőtáborát, melynek során a jelenlévők elméleti és fizikai felkészültségükről is számot adnak. Erről a témáról is beszélgettünk dr. Varga Zsolt egykori FIFA-jelvényes jb-elnökkel, aki számtalan érdekességről számolt még be Kolodzey Tamás sportszerkesztőnek.

A podcast szerda este 8 órától hallgatható meg a Borsod Online-on.

Még több podcast a boon.hu oldalán itt!