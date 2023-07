A Miskolci Egyetem üveg-előcsarnokában tartott eseményen ott volt többek között dr. Varga Judit igazságügyminiszter, a rendezvény fővédnöke, prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, a szervező bizottság elnöke, dr. Kiss János országgyűlési képviselő, Juhász Péter, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség főtitkára, míg az önkormányzatot Badány Lajos alpolgármester képviselte.

Sokat dolgoztak

Elhangzott, hogy a modellváltás után az egyetem húsz milliárd forintos forráshoz jutott és jut, ebből jelentős összeget fordíthat a sportinfrastruktúra fejlesztésére, a különböző szintű versenyek rendezésére. Ezért is jó most itt hallgatónak lenni, a viadalok pedig egyre magasabb „polcra” helyezik a felsőoktatási intézményt és a várost is. A július 13-19. közötti bajnokságot a jövőre Debrecenben és Miskolcon sorra kerülő Európai Egyetemi Játékok főpróbájának tekintik és az előkészítése során sokat dolgoztak azért, hogy mindenki jól érezze magát a vármegye székhelyén.