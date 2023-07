Szombaton 18 órától a DVTK Stadionban játssza utolsó nyári felkészülési mérkőzését a Diósgyőr a hazája, Szlovákia élvonalába szintén most feljutó FC Košice ellen. A belépés a bérleteseknek ingyenes. A mérkőzést a DVTK tavalyi és idei bérletesei ingyenesen tekinthetik meg, a klub ezzel is szeretné megköszönni a leghűségesebb szurkolók támogatását, mindenki más egységesen 500 forintért vásárolhat belépőjegyet a DVTK Shopban és a jegy.dvtk.hu oldalon is. A szurkolók számára a Csáki-szektor (a korábbi M és N szektorok) áll rendelkezésre. A jegyek és a bérletek ezúttal nem helyre szólnak.