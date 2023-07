Tovább tart a légiósok igazolása a Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgó csapatánál, ugyanis pénteken újabb, a tizenegyedik nem hazai futballista érkezését jelentette be a klub – akinek egyébként a lehetséges jöveteléről honlapunk már korábban beszámolt. A 24 esztendős görög utánpótlás válogatott támadó, Argyris Kampetsis a Panathinaikos együttesétől érkezett az Andrássy útra.

Kampetsis a görög Aris Petroupolisnál kezdte pályafutását, majd hamar az AEK Athén labdarúgója lett, ahonnan két esztendő után leigazolta az Olympiakos Pireusz. A piros-fehéreknél kilenc éven keresztül végig járta az utánpótlás csapatokat, majd 2017-ben a Borussia Dortmund második gárdájához szerződött. Ezt követően visszatért Görögországba, de már a rivális Panathinaikos együttesébe, Kuznyecov Szergej ekkor Bölöni László segítője volt a görög csapatnál. 2021 nyarán egy évbe kölcsönbe került a holland Willem II gárdájához, majd a kölcsönszerződése lejárta után a tavalyi évben ismét a görög zöld-fehéreknél játszott. Eközben végig tagja volt a görög utánpótlás válogatottaknak, az U19-es együttesben 19 mérkőzésen hat, míg az U21-es csapatban 12 találkozón négyszer talált be az ellenfelek kapujába.

Brazil szélső

Ezzel együtt pénteken arról is tájékoztatott a DVTK, hogy José Vitor Rodrigues da Silva dos Santos (Pernambuco) személyében egy ballábas brazil szélső edz Diósgyőrben a DVTK első csapatával. Amennyiben a szakmai stáb úgy dönt, pályára léphet a szombati, 18 órakor kezdődő FC Košice elleni felkészülési mérkőzésen is. Esetleges szerződtetéséről a következő napokban születhet döntés. Pernambuco már fiatalon légiósnak állt és az ukrán PFC Lviv együttesének labdarúgója lett, majd a grúz Dinamo Tbilisihez került kölcsönbe 2020/2021-ben a norvég FK Bodo/Glimt, majd a 2021/2022-es a moldovai FC Sheriff Tiraspol, míg a legutóbb a kazah Qyzyljar kölcsönjátékosa volt. A grúz együttesben Európa Liga-selejtezőn gólt szerzett és gólpasszt is adott, a norvégok csapatában a Bajnokok Ligája-selejtezőjében talált a kapuba, míg az FC Sheriff Tiraspolnál hat Európa Liga mérkőzésen lépett pályára a csoportkörben.