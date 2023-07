A zte.hu portál talált rá arra, hogy a görög zougla.gr internetes oldal információi szerint a DVTK NB I-es labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását Argyris Kampetsis, a görög élvonalban szereplő Panathinaikos 24 éves támadója. A korábbi U21-es válogatott görög játékos szerdán szerződést bontott az athéni klubnál, és a hírek szerint ma estére már Magyarországon lesz.

Szergej Kuznyecov a DVTK edzője személyesen is ismeri Kampetsist, hiszen amikor a Panathinaikosnál dolgozott Bölöni László segítőjeként, a fiatal görög akkor is az athéni klub játékosa volt.

Argyris Kampetsis a 2022/23-as évadban egy meccset sem játszott a Panathinaikosban, a 2021/22-es idényben a holland élvonalban szereplő Willem II labdarúgója volt, kölcsönjátékosként, ahol 305 perc játéklehetőséget kapott, és 17 meccsen 2 gólt szerzett. Az utolsó olyan meccsét, amelyen végig, vagyis 90 percen át a pályán volt, 2021. február 28-án játszotta (Panathinaikos – AEK Athens 1-1).

Rajta kívül a holland Elton Acolatse szerződtetésre is sor kerülhet. A 27 éves szélső a DVTK ausztriai edzőtáborozása során már megmutatta magát, mint próbajátékos, és teljesítménye meggyőző volt. A támadó a 2022/23-as évadban Izraelben futballozott, ám mivel ősszel a Hapoel Beer Sheva gárdájában nem jutott meccshez, tavasszal a szintén élvonalbeli FC Ashdod igazolt, ahol hat bajnokin szerepelt.