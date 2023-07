Az alkalomból a Magyar Olimpiai Bizottság sajtótájékoztatót tartott a Duna folyón szolgáló Dömös-sétahajón, amelyet a Team Hungary-színeibe öltöztettek. A csaknem százharminc esztendős járgányra belépőket a világhírű francia előadóművészek fülbemászó sanzonjai fogadták, majd Párizsról vetítettek pompás filmet.

Már tizenkilenc

Dr. Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár az ötkarikás mozgalomba érkező százmilliókról szólt, Gyulay Zsolt, a MOB kétszeres kajakos ötkarikás aranyérmes elnöke pedig a számokat hívta segítségül mondandója megerősítésére: vendégeiket azért hívták a Dunára, mert jövőre a Szajnán lesz a megnyitó, amelyre óvatos becsléssel is legalább félmillió embert várnak. A magyar küldöttség jelenleg öt sportágban már tizenkilenc versenyzőt számlál, a teljes létszám százötven és kétszöz közötti lehet. Az idén még birkózásban, kajak-kenuban, sportlövészetben, tornában, és vitorlázásban várnak újabb kvótákat, de a Japánban most zajló vizes világbajnokságokról is sokan kvalifikálhatják magukat a francia fővárosba. Fontos a csapatok jelenléte is: kézi- és kosárlabdázóinkban, valamint vízilabdázóinkban egyaránt bízhatunk, a Team Hungary felkészüléséhez pedig minden adott, egyetlen forint sem hiányzik a kasszából.

Az elnök az esélyekről is szólt: „Tíz, vagy tizenkét aranyérmet szerezhetünk – hangsúlyozta, majd hozzátette: – Az esélyek egyharmada általában bejön és rendre akadnak meglepetések, de arra kérek mindenkit, hogy szavaimat ne úgy idézzék, hogy Gyulay Zsolt egy tucat legfényesebb medáliát vár.”

A telt házas fogadáson bemutatkozott Hámori Luca, aki első magyar női ökölvívóként harcolta ki a játékokon való szereplés jogát, majd aláírták azt a kemény tárgyalások után kialkudott szerződést, melynek értelmében továbbra is az adidas öltözteti fel a delegáció tagjait.