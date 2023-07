A lengyelországi Gliwice július 14-23. között ad otthont a serdülő és ifjúsági asztalitenisz Európa-bajnokságnak. A kontinens viadalon a magyar válogatott tagjaként szerencsét próbál Krebs Levente, a DVTK tagja, aki utolsó éves ifiként igyekszik lezárni korosztályos szereplését.

Sport és tanulás

– Nagyon jó lenne, ha csapatban produkálnánk „valamit”, erre látok is esélyt – mondta a boon.hu-nak a vonal budapesti végén a fiatal játékos. – Amennyiben valamennyien a pillanatnyi legjobbunkat nyújtjuk, akkor labdába üthetünk. Az egyes ügye már nehezebb: tárgyilagosan be kell vallanom, hogy a mezőnyt alkotók egy része jobb tőlem, és a közvetlen riválisaim is erősebbek. Sok múlik a sorsoláson, a pillanatnyi formán, fiú párosban a már megszokott görög társamon, vegyes párosban pedig azon a pécsi lányon, aki a partnerem lesz. A szakvezetés úgy kalkulál, hogy ha feljutunk a főtáblára és ott két fordulót haladunk, már megtettük a magunkét. Csütörtökön utazunk, pénteken, szombaton és vasárnap a csapatversenyek várnak ránk, hétfőtől pedig az egyéni versenyek következnek. Július 23-án tartják a döntőket, egyenesen álom lenne, ha még ezen a napon is érdekelt lennék az Eb-n.

Krebs Levente portréjához tartozik még, hogy a közelmúltban leérettségizett és már arra készül, hogy ősztől elkezdi felsőfokú tanulmányait. Vagy a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem sportmenedzser, vagy a Budapesti Gazdasági Egyetem nemzetközi gazdálkodás tudományi szakának hallgatója lesz – ugyanis abban bízik, hogy a felvételi eredménye alapján bejut valamelyik intézménybe.