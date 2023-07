Négy magyar került be a vasárnapi 30 fős döntőbe a hölgyeknél, és volt dobogóesély, elsősorban Bragmayer Zsanett révén, aki tavaly megnyerte ugyanitt a Prémium Európa Kupa futamot. Remek idő, +31 celsius meleg várta a starthoz felsorakozókat a Dísz-tó partján, a vízbe ugrásnál senki sem követett el szabálytalanságot. A 25-ös rajtszámot kapó brit Sophie Alden nevét nem hallhatta a közönség (nem derült ki, miért nem indult a fináléban), helyette 32-es sapkával a belga Hanne De Vet tempózhatott. Az már korábban is megszokott volt, hogy a 13-as számot nem adják ki, babonából, ebben most sem volt változás.

Az úszásban az olasz Bianca Seregni mutatta meg képességeit, előbb még csak kevéssel, aztán egyre jobban vezetett Bragmayer előtt, aki volt, hogy a gyorsúszás helyett rövid pillanatra hátra váltott. Ez a két hölgy jött ki az első két helyen a vízből, míg őket a belga Jolien Vermeylen követte. A kerékpározásban az olasz triatlonos egyre nagyobb fórt gyűjtött össze az üldözőkkel szemben, előbb még csak 19, aztán 30, majd már 39 másodperccel a többiek előtt járt. Ekkor már azt is lehetett hinni, hogy ha bírja Seregni, akkor akár célba is érhet, de még bőven volt a versenyből. A mögötte haladók rákapcsoltak, és három körrel a bringázás befejezése előtt 10 másodpercre csökkent az élen haladó előnye. Az utolsó 2,5 kilométeren már egy bolyban haladtak, mintegy húszan, és egyértelmű volt, hogy a futásban dől el az érmek sorsa.

Az utolsó számban a belga Vermeylen vezette a vezetőket, mögötte még nyolcan mentek, 6 másodpercen belül volt az első tíz hölgy. Két kör volt még a célig, amikor heten látszódtak dobogóra esélyesnek, közte Bragmayer, aki éppen a hetedik pozícióban kapta a biztatást a közönségtől. Bár fáradtnak látszott, a kordonok mögül szurkolók hittek abban, hogy feljebb tud kapaszkodni. Ez azonban nem történt meg, az előtte lévők tudták tartani a tempót, és elsőre úgy nézett ki, hogy a spanyol Juan érintette meg elsőként a célszalagot. Ugyanakkor a célfotó egy másodperccel – ami nagyjából 3 centiméter – a svéd, 19 esztendős Manssont hozta ki győztesnek. Aki érthetően nagyon boldog volt, hiszen a junior világbajnoki cím, és a tavalyi, bergeni felnőtt Világkupa győzelem mellé egy újabb hasonló sikert gűjtött be. Ezzel bemutatkozva a magyar, tiszaújvárosi publikumnak, hogy ,,északon” is vannak kiváló művelői a triatlonnak. MI