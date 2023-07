A magyar kontingenst alkotó 11 férfi és 9 női versenyző szinte mindegyike a döntőbe jutást tűzte ki elsődleges célként a hétvégi, tiszaújvárosi olimpiai kvalifikációs világkupa-futammal kapcsolatosan.

Top tízzel

Szombaton délben kezdődnek a junior Európa-kupa elődöntői (3 férfi és 2 női futam), majd 14.45 órakor jönnek a világkupa elődöntői (3 férfi és 2 női futam). Mindkét versenyen sprint távot (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás) kell teljesítenie a résztvevőknek. Elsődleges feladat: bejutni a vasárnapi, 30 főt számláló döntőbe, ahol szintén sprint táv vár a mezőnyre.

– Idén úgy alakult, hogy lehetőségem volt a hong-kong-i válogatottal edzeni – mondta Kovács Zsófia, világbajnoki és Európa-bajnoki bronzérmes, háromszoros olimpikon. – A felkészülésem jól sikerült, – lekopogom – nem hátráltatott sem sérülés, sem betegség. Idén eddig főként Ázsia kupa-futamokon álltam rajthoz, melyekbe a végén már egész jól belejöttem, így sikerült egy 2. helyet is összehozni a legutóbbi kínai versenyen. A tiszaújvárosi világkupa futam – mint mindig – kiemelt szerepet tölt be a versenyprogramomban, mivel azon kívül, hogy hazai verseny, idén újra világkupa, így nagyon fontos kvalifikációs pontokat is be lehet gyűjteni, ezért nagyon jó lehetőségnek tartom. Mindig nagyon nagy élmény hazai közönség, a családom és barátaim előtt versenyezni, amit már nagyon sokszor átélhettem itt. Úgy gondolom, hogy a mezőny az idén is erős, így mindenképpen a döntőbe jutás a cél, azon belül pedig egy top 10-es eredménnyel nagyon elégedett lennék. Sokféleképpen alakulhat a verseny, úgy érzem jó formában vagyok. Akárhogy is lesz, igyekszem magamból és a helyzetből a legtöbbet kihozni. Az ideális forgatókönyv nyilván a döntőbe jutás lenne, a lehető legkisebb energia befektetéssel, de a valóságban ezért keményen meg kell majd dolgozni, hiszen mindenkinek ez a célja a mezőnyben. Ennek ellenére erre fogok törekedni.

Kedvenc élmény

Kropkó Márta, az idei Európa Játékok mix-váltó bronzérmese, junior aquatlon világbajnok így nyilatkozott a verseny előtt:

– Tavaly a leghosszabb szezonomat zártam november végén Abu Dhabiban, majd egy pici pihenést követően bele is kezdtem a 2023-as alapozásba. Nem volt sok időm, hiszen februárban már a rajtvonalon voltam. Az eddigi versenyeim alapján azt mondanám, hogy a felkészülésem nagyon jól sikerült, azonban azért ez nem teljesen így volt. Többször betegeskedtem, illetve nagyon sokat kellett tanulnom, de szerintem elég jól megtaláltam az egyensúlyt. Az olimpiai kvalifikációhoz szükséges pontok gyűjtése az elsődleges feladatom, éppen ezért a versenytervem szerves részét képezik a világkupák és ez alól természetesen a tiszaújvárosi sem kivétel. Ez a futam sokak kedvence, kiváló a rendezés és nagyszerű a hangulat. 2019-ben álltam először rajthoz Tiszaújvárosban, az volt számomra az első Junior Európa-kupa, ahol legfiatalabbként, még ifjúságiként szerettem volna bizonyítani. Bár bringázás közben elestem az esőben, de sikerült visszatekernem az élbolyra és végül a 3. helyen értem célba. A hosszú célegyenesben a közönség és a szpíker biztatása nagyon sokat segített. Azóta is ez egyik kedvenc verseny-élményem. 2019-ben el sem tudtam volna képzelni, hogy 4 évvel később a nagyok között, a világkupán fogok itt szerepelni. Nem szeretek konkrét tervekkel elindulni, hiszen a triatlon egy olyan sport, ahol nem mindig tudod befolyásolni a verseny kimenetelét. Elsődleges célom a döntőbe jutás, utána bármi jön, az már ajándék lesz. Szeretném magam jól érezni, így hogy az előző héten a Európa Játékok jól sikerült, felszabadultabban tudok majd versenyezni. A legfőbb célom, hogy mindent kiadjak magamból és akkor tuti, hogy nem lesz miért szégyenkeznem.

Masszív rajtlista

Faldum Gábor, a tiszaújvárosi világkupa ezüst- és bronzérmese, olimpiai 20. helyezett, a következőket mondta:

– Az év első versenye Abu Dhabiban jól kezdődött. Nagyon jó formában tudtam magam áprilisra, majd egy kis pihenést követően júniusban álltam rajthoz legközelebb. Most úgy érzem, a formám rendben van. A hazai versenyek számomra mindig extra motivációt jelentenek, ilyen Tiszaújváros is. Sokszor nyertem itt ranglista futamot, világkupán pedig kétszer álltam dobogón. Remélem most, a hétvégén is pozitív élményekkel gazdagodom. A hazai szurkolótábor ereje érezhető a pályán, rám kimondottan jó hatással van, amellett az utazást és átállást is megspóroljuk egy távolabbi versenyhez képest. Mindent egybe véve, szerintem nem éri meg kihagyni a magyar világkupát. Gyerekként, mikor még csak néztük a nagyokat, a mai napig emlékszem az érzésre milyen hatással volt rám. Versenyzőként pedig többször is ez a helyszín volt az, ahol túlszárnyaltam korábbi eredményeimet. Szerintem masszív rajtlista jött össze. Sok erős sportoló van gyengébb rajtszámokkal az előfutamokban, akik okozhatnak meglepetést. Egyelőre a döntőre kvalifikálni az elsődleges cél, nem szeretek nagyon előre szaladni a dolgokkal. Nagyon, jó lenne, ha már kerékpáron körvonalazódna a továbbjutás, de ennél konkrétabb elképzelésem nincs.

A maximumot

Dévay Márk aquatlon világbajnoknak jók a korábbi tapasztalatai.

– Jól megy a felkészülés, csak egy pár versenyem volt még idén, de összességében jók a tapasztalataim – összegzett a triatlonos. – Kvalifikációs pontokat adó verseny előtt állunk, ami ráadásul Magyarországon van, így nem kell sokat utazni, ezért egy jó opció a pontok gyarapítására. Rengetegszer versenyeztem már itt, sokáig ezen a versenyen volt a legjobb világkupa eredményem. Ebből adódóan alapvetően pozitív élményeim vannak Tiszaújvárossal kapcsolatban. A maximumot szeretném teljesíteni, mint mindig, remélem ez egy jó eredményre lesz elég.

Az alapozásról is

Dobi Gergő, aki az idei Európa Játékok bronzérmese volt a magyar mix-váltóval a következő gondolatokat fogalmazta meg:

– Jól sikerült az idei felkészülésem. A tavalyi szezon elég hosszú volt, így idén kevesebb idő maradt az alapozásra, de sikerült a legtöbbet kihozni belőle. Május elején elkezdődtek a versenyek és azóta egyre jobb formában érzem magam. Remélem ez a hétvégén is látszódik majd. Igazából idén még nem volt tervben világkupán indulni, de mivel idén Tiszaújvárosban világkupát rendeznek, így ezt nem hagyhattam ki. Nagyon örülök, hogy felkerültem a rajtlistára. Azért sem szerettem volna kihagyni ezt a versenyt hiszen Tiszaújvárosban a hazai közönség hihetetlen hangulatot szokott csinálni és ennek köszönhetően minden évben sikerül többet kihoznom magamból. Remélem ez idén sem változik. Elsődleges célom a döntőbe jutás, ami a mezőnyt nézve nem lesz egyszerű. Ha ez sikerül, akkor biztos vagyok benne, hogy a hazai közönség további erőt ad ahhoz, hogy jó helyen végezzek.

Élőben

A sportbarátok számára jó hír, hogy a Triatlon Junior Európa-kupa és a Triatlon Világkupa döntőit vasárnap 11.45-től, illetve 14.45-től élőben követni lehet majd a www.triathlonlive.tv internetes oldalon. A triatlon világkupa fináléit szintén élőben közvetíti az M4 Sport+ (Duna World).