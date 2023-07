Az MLSZ helyi igazgatóságának dirigensei pénteken és szombaton beültek az iskolapadba: a Miskolci Egyetemen adtak számot tudásukról.



Nem érdemes csalni

– Ami itt nagyban történt a napokban, azt mi kicsiben adtuk elő – kezdte dr. Varga Zsolt, a vármegyei síposok elnöke, majd így folytatta: – Miután kihirdették a felvételi ponthatárokat, átvettük a „hatalmat” és fizikai vizsgának vetettük alá a tagjainkat. Csak hárman buktak meg, futás közben ugyanis megsérültek, kifordult a bokájuk. Nekik és azoknak, akik bármilyen ok miatt nem tudtak tesztelni – ők huszonegyen vannak –, augusztus 29-én tartjuk a pótvizsgát.

Érdekesség, hogy az elméleti tesztet augusztus 7-én, 20 órától online formában, a Google-űrlapon töltik majd ki a füttyösök. Arra a kérdésre, hogy lehet-e csalni, vagy segítőt igénybe venni, az elöljáró így felelt:

– A megmérettetés időkorlátos, ráadásul aki nincs képben, a meccsein fennakad a rostán, továbbá önmagát csapja be és nagyon hamar kipereg a keretekből, így senkinek nem ajánlom a görbe utat.

Az egykori FIFA-jelvényes asszisztens, aki civilben bírósági elnökként dolgozik, örömhírről is beszámolt:

– A miskolci Rúsz Márton, aki az NB II-es- és kupaszereplései mellett már három NB I-es találkozót is vezetett, megkapta élete első nemzetközi küldését. Az Európa Konferencia Liga selejtezője 2. fordulójának keretében negyedik játékvezetője lesz a norvég Rosenborg BK és az északír Crusaders FC csapata közötti visszavágónak.

Az egyetemen focitornán is részt vettek a bírók: a döntőben a vármegyei hármasok nyertek az elit keretbe soroltak ellen. KT



A képen: a játékvezetők előadásokat is hallgattak és tartottak a Miskolci Egyetemen Fotó: KT