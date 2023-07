Futsal. A férfi NB I mellett, a férfi másodosztályban is július 10-e volt a nevezési határidő, így már kiderült, hogy kik éltek és kik nem a nevezési jogukkal. Az elmúlt évekhez képest annyi változás történt az NB II-ben, hogy az eddigi 12 helyett 10 csapatra csökkent a létszám csoportonként. Így összesen 20 együttesnek volt lehetősége nevezni az új szezonra. Mindössze egyetlen alakulat volt, amely nem élt vele, mégpedig a Rabel Fanatic. Az elmúlt években is volt már, hogy kiharcolták a feljutást, de végül nem vállalták a magasabb osztályt, és így történt idén is.

A többi 19 együttes viszont jelezte indulási szándékát, és teljesítette is a nevezési feltételeket. Az NB I-ből kieső ELTE és Rubeola is nevezett, mint ahogy a másik NB III-ból feljutó, az Airnergy FC is, amely sok évig volt a másodosztály meghatározó csapata. A feltöltési szabály értelmében először a legjobb fel nem jutó együttest kell felkérni. A harmadosztályú bajnokságokat figyelembe véve a Bőny a befutó, százalékos arányban övé volt a legjobb mutató. A bőnyiek – a hírek szerint örömmel – vállalják a felkérést. Amennyiben mégsem, úgy a legjobb kieső következne a felkérések sorrendjében, az pedig a Kistarcsa lenne. Az idei szezonra rekord gyorsasággal kialakult a mezőny. Ezáltal hamar el lehet készíteni a csoportbeosztásokat, ahol nagy kérdőjelek nincsenek és hamar lehet sorsolni is.

Köztudott, hogy a Kelet és a Nyugat csoport bajnoka, a Maglód és a Pécs feljutott, míg a Kistarcsa és a DAFC Szeged ,,keleten" búcsúzott, továbbá ,,nyugaton" a Szigetszentmiklós, a Tolna és a Hidegkút esett ki. Idén is a két csoport bajnoka feljut egyenes ágon, míg a csoportok utolsó két helyezettje automatikusan kiesik.

Borsod-Abaúj-zemplén vármegyét továbbra is egy klub képviseli ebben az osztályban, minekután a Gesztelyi FC alulmaradt az osztályozó első körében. Az NB II Kelet csoportjának mezőnye: Csenger, Tiszaföldvár, Energia SC Gyöngyös, VS Dunakeszi, Kincsem Futsal, Nyírség FC, Gyulaháza Futsal, Rubeola FC, MEAFC-Miskolc, Airnergy FC.

Július 31-ig

Ugyanakkor idén is lesz harmadosztályú, NB III-as bajnokság, amelyre, a 2023/2024-es évadra már van lehetőség nevezni. A nevezéseket az IFA-rendszeren keresztül kell benyújtani oly módon, hogy a futsal fülön a megye beállításnál az MLSZ-t kell kiválasztani, és azon belül a „Férfi futsal NB III" sor alatt tudnak nevezni az érdeklődő klubok képviselői.

A versenykiírásnak megfelelően a tervek szerint a jelentkezésektől függően hét területi igazgatóság - köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg - fogja szervezni majd a bajnokságokat. A jelentkezések után területi elv alapján osztják majd el a csapatokat. Alapesetben a Borsod-Abaúj-Zempléni és Hajdú-Bihari csapatok kerülnek a Szabolcs-Szatmár-Beregi együttesekkel egy régióba. A regionális férfi felnőtt futsal bajnokság nevezési határideje 2023. július 31., hétfő éjfél. A 2023/2024-es pontvadászatban a Gesztelyi FC mellett a Mádi FC volt még tagja az NB III-nak borsodi résztől, a bajnokság akkor 7 csapattal zajlott le. ÉM