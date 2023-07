Szinte a semmiből lett bajnok a vármegyei harmadosztály Dél-csoportjában a Bükkszentkereszt SK együttese. A hegyi csapat az előző évadban, az akkor kétcsoportos megye III-ban, az Észak-Nyugat csoport 14 csapatos mezőnyében a szerénynek mondható 9. helyen zárt. A 2022/23-as évad őszi szezonjában jobban szerepeltek, az ,,m3 délben” féltávnál a 4. helyen álltak a tíz csapattal indult mezőnyben, mindössze két pont hátrányra az első helyezettől. A tavasz viszont szinte hibátlanul sikerült a bükkszenti gárdának, és a 18. kör végén, május 20-án bajnoki címet ünnepelhettek.

– A mostani évadnak megváltozott kerettel vágtunk neki, és az ősz végére kiderült, hogy nincs olyan csapat a mezőnyben, aki ellen ne vehetnénk fel eséllyel a harcot – mondta Kömlei Viktor, a Bükkszentkereszt SE elnöke, majd egy kis múlt idézéssel folytatta: – 2011-ben vettem át a klub vezetését, az elején a stabilitás volt a fő cél, aztán 6-7 év a játékosok megtartásáról szólt, sokan abbahagyták, külföldre mentek, a létszám biztonságos megléte volt a fő cél. A nemrég véget ért évad előtt bővült a keretünk, azok után hogy néhány olyan fiatalt is igyekeztünk integrálni, olyanokat, akik korábban nem játszottak nagy pályán. Rajtuk kívül baráti körökből szereztünk, beszerveztünk 6 embert, olyanok érkezetek, akik korábban abbahagyták a focit, vagy az előző csapatukba nem fértek be. Mivel nálunk nincs edzés részvételi kötelezettség, örülünk, ha a meccsre összejön a csapat, kíváncsiak voltunk mire leszünk képesek a pályán. Az érkezők minőségi javulást hoztak, és ennek meglett az eredménye. Persze a bajnoki címhez kellett az is, hogy a riválisok olyan eredményeket érjenek el, ami számunkra kedvező. Az utolsó előtti fordulóban a szentistváni TITÁN elleni idegenbeli meccsre úgy utaztunk el, hogy ha nem kapunk ki, akkor bajnokok lehetünk. Az akkori 0-0-s meccs után, a záráson, hazai pályán már csak a hejőszalontaiakat kellett felülmúlni, és ez sikerült.

A 30 éves évfordulóra

Arra a kérdésre, hogy cél volt-e, és ha igen, akkor mikor lett az a bajnoki cím megszerzése, így felelt Kömlei Viktor:

– Az őszi utolsó forduló után, amikor csak 2 pontra voltunk az első helyezettől, a játékosok körében lett téma, hogy próbáljuk megszerezni az első helyet tavasszal. És mindenki úgy állt hozzá az idei meccsekhez, hogy ezt el tudjuk érni. A keret tagjai lelkesek voltak, csak a győzelemért járó erkölcsi elismerésért hajtottak, ugyanis nálunk nincs meccs pénz, nem fizetünk a játékosoknak. Az összes juttatás annyi, hogy egy-egy meccs után egy sörre, vagy egy kis főzőcske utáni közös étkezésre még együtt maradunk. Ezt a mostani sikert azért is tartjuk értékesnek, mert a klub alapításának 30 éves évfordulóján érte el a csapat.

A Bükkszentkereszt SK 29 játékos számára kért játékengedélyt a 2022/23-as évadra, és közülük 26-an léptek pályára legalább egy mérkőzésen. Az egyikük, csapat körelnöke, a 49 esztendős Kömlei Viktor volt...

– Beszálltam néhányszor, ha az eredmény engedte, amolyan taktikai, időhúzó csereként, de ezt a csapatot nem én, vagy a 46 éves öcsém, hanem a fiatalok húzták – mondta a bükkszentiek elnöke, aki arra a kérdésre, hogy folytatják-e egy osztállyal feljebb, így válaszolt: – Azon vagyunk, éppen a kötelező utánpótlás csapatot próbáljuk meg összeszedni. U13-as együttes akarunk nevezni, a helyi iskolában van tizenegynéhány fiú, akikre építünk, de máshonnan is kell még 4-6 játékos, hogy ne legyenek létszámgondok az új évadban.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a feltételek adottak-e ahhoz, hogy a felnőtt együttes résztvevője legyen a vármegyei II. osztály küzdelmeinek.

– A működéshez szükséges források jelentős részét az önkormányzat biztosítja, amit ez úton is köszönünk nekik – mondta Kömlei Viktor. – Az előző évadot 1,2 millió forintból sikerült kihozni, amit a rendezési költségekre, utazásra, felszerelések vásárlására fordítottunk. Biztos, hogy a büdzsének emelkednie kell, hiszen a magasabb osztályban több lesz a meccs, ami a rendezési és az utazási költségeket is emeli, úgy kalkuláltunk, hogy 2 millióra lesz szükségünk. Szerintem ezzel mi leszünk a mezőny egyik legszerényebb költségvetésű együttese, hiszen mint mondtam, mi nem fizettünk eddig sem a játékosoknak, és ezt a jövőben sem tervezzük, színtisztán amatőr csapat akarunk maradni. Lesznek változások a keretben, szeretnénk hozni néhány játékost, ugyanis van, aki abbahagyja, van, aki máshol folytatja. A megújuló kerettel a célunk a bennmaradás kiharcolása lesz. Úgy látjuk, hogy ha a hazai meccsek 80 százalékát hozni tudjuk, a sajátos pályákon, és idegenben pár pontot össze tudunk csipegetni, akkor a vonal felett végezhetünk. Hosszú lesz az új idény, de azon leszünk, hogy helytálljunk mind a 30 bajnokin.

A bajnokcsapat

A Bükkszentkereszt SK bajnokcsapatának névsora: Román Dávid, Gáspár László, Terdik Gábor Tibor, Kömlei József, Izrók Tamás, Gál Roland, Molnár Krisztián, Gál Norbert, Máthé Dániel Dénes, Novák Roland, Császári Patrik, Tóth Máté Gábor, Tapolyai Norbert, Bobcsák Balázs, Heinrich Máté István, Sváb Dávid, Orosz Balázs, Fizer Bence Tibor, Lévai Norbert, Szabó Róbert, Hornyák István, Kovács Levente, Hegedűs Krisztián, Kertész Dominik, Halász László, Kömlei Viktor

Labdarúgás: vármegyei III. osztály, Dél-csoport

1. Bükkszentkereszt SK 16 11 2 3 49-29 35

2. TITÁN SE Szentistván 16 10 4 2 47-24 34

3. KKFC SE Mezőcsát II. 16 10 - 6 66-24 30

4. Tard SE 16 8 2 6 52-34 26

5. Tiszabábolnai SE 16 8 2 6 48-44 26

6. Garvittax Focisuli Szomolya 16 5 2 9 35-54 17

7. Sajóörös KSE * 16 6 2 8 44-39 16

8. Főnix SE Hejőszalonta 16 5 - 11 38-55 15

9. Mezőnyárád SE 16 2 - 14 23-99 6

10. Tiszapalkonyai SE visszalépett

* 4 büntetőpont levonva