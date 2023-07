A napokban a Bódva-völgyi településen zajlottak a városnapi ünnepségek, amelyen természetesen részt vett dr. Urvári Sándor, egykori miniszteri sporttanácsadó, a Nemzetközi Torna Szövetség, a FIG egykori tisztségviselője, nemzetközi pontozóbíró, a település díszpolgára.



A bravúros dobásáról

A népszerű Sanyi bácsi hosszú pályafutása során számos bravúrral rukkolt ki. Az egyik még az 1976-os, montreali olimpián történt. Magyar Zoltán – aki jelenleg a Magyar Torna Szövetség elnöke és a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének tagja – lólengésben az aranyéremért küzdött a kanadai metropoliszban. A Magyar Rádió riporteri párosát a zseniális Szepesi György és Sanyi bácsi alkotta. Szepesi a maga utánozhatatlan stílusában kezdte és zárta a közvetítést, a pompás és hibátlan gyakorlat közben pedig az abszolút szakavatott Urvári beszélt.

– Bizony nagyon büszke vagyok erre az alakításomra – mondta, majd hozzátette: – Gyuri ugyan előre megtanulta az elemeket, de mégis úgy döntött, hogy én hitelesebb és talán pontosabb leszek tőle, így beszélhettem.

A nyolcvannyolc éves, szellemileg és fizikálisan is bámulatosan friss Sanyi bácsi a szendrői természetjáró szakosztály honvédelmi sportnapján hőlégballonozásra is vállalkozott. KT



Jó tudni

Dr. Urvári Sándor az első diplomáját a Magyar Testnevelési Egyetemen szerezte, majd évtizedekig tanított, és országos szakfelügyelőként is tevékenykedett. A Nemzetközi Tornaszövetségben tizenöt évig képviselte Magyarországot. Angolul, németül, oroszul és franciául beszél.