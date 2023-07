A Putnok FC labdarúgócsapata az előző évi NB III-as bajnoki évadban, a Keleti csoportban a 2. helyen végzett. Az észak-borsodiak – a további három vármegyei alakulathoz, a Termálfürdő FC Tiszaújvároshoz, a DVTK tartalékhoz és a Cigánd SE-hez hasonlóan – a 2023/24-es idényben, a háromról négy csoportosra nőtt harmadosztályban, a 16 csapatos Észak-keleti csoportban kezdik meg az idényt. Hat hetes felkészülés után, vasárnap 17.30-tól az Eger SE-t fogadják hazai környezetben.

– Minden teljes nyugalomban zajlott, azt a munkát, amit elterveztünk, el tudtuk végezni. Voltak személycserék a keretben, de azt gondolom, hogy megfelelő minőségű a játékosállományunk, ami pedig a mennyiséget illeti, még egy fő érkezhet. Összességében úgy gondolom, hogy készen állunk a bajnoki rajtra – nyilatkozta a Boon.hu-nak Szala Ákos, a Putnok FC edzője, akinek szóba hoztuk, hogy a főpróbájuk az eredmény alapján jól sikerült, ugyanis az MTK NB III-as együttesét, tartalékcsapatát Budapesten 4-0-ra legyőzték. – Az első félidőben még éreztem a csapaton az előző hét mentális fáradtságát, ami elsősorban a sok edzésből adódott, de a második játékrészben már a frissesség volt a jellemző. A játék jó színvonalú volt, egyre több dolgot láttam vissza abból, amit gyakoroltunk, a meccs utolsó fél órája pedig különösen jól sikerült.

Egy irányba húz

Felvetettük a putnoki szakvezetőnek, hogy a nyári játékos mozgás alapján úgy tűnik, hogy nem gyengült a csapat.

– Szerintem erősödtünk. És nem csak a keret minőségét illetően, hanem közösségként is. Úgy érzem, hogy egy irányba húz a csapat, a sok új fiú motivált, működik a kémia a játékosok között, és ez egyfajta bizakodásra ad okot – mondta Szala Ákos, aki arra a megjegyzésre, hogy egy ezüstérmes erősödése az már-már arany, így reagált: – Messze még a bajnokság vége, a 16 csapatos mezőnyben 5-6 olyan csapat van, lehet, aki harcban áll majd a dobogóért, reményeink szerint mi is közéjük fogunk tartozni. A Karcag, a Debreceni EAC, a Sényő, a Tiszafüred, illetve az első ellenfelünk, az Eger is jó erőkből áll, és minden bajnokságnak van meglepetéscsapata. Mi tavaly egy bravúros ezüstöt szereztünk, és bár én mindig a győzelemben gondolkodok, és átvitt értelemben ez az aranyhoz vezet, de ez nem téma. Menjen le 10 forduló, ez alatt majd körvonalazódnak az erőviszonyok, aztán majd meglátjuk. Távlati dolgokban nem gondolkodunk, egyelőre az motoszkál bennünk, hogy valahogy nyerjünk vasárnap, az Eger ellen.

Arra a kérdésre, hogy ehhez mi kell, az edző így felelt:

– Még néhány óra kellene pluszban. Ugyanis a fél csapatunk nem játszhat, mert a keretünk több tagja június 30-án még pofi szerződésű labdarúgó volt, és a visszaamatőrösítés 30 napos folyamat, és éppen július 31-én, vagyis egy nappal a nyitómeccsünk után kerülnek át abba a státuszba, amivel pályára léphetnénk a csapatunkban… Ez megnehezíti a dolgunkat, de mindentől függetlenül győzelemre játszunk, most is csak a 3 pont az, amit elfogadunk magunktól. A tudás mellett az alázat kell a sikerhez, szerintem ez megvan a keret minden tagjában, úgyhogy bízok a jó rajtban.

Jöttek, mentek

Érkezett: Pócsik Botond (Ferencvárosi TC tartalék), Mészáros Dávid (AG Hajdúszoboszló), Boros Gábor (TFC Tiszaújváros), Szűcs Dávid (Nyíregyháza SFC), Vattay Márton (Eger SE), Mrva Patrik (Diósgyőri VTK tartalék), Bökönyi Adrián (Debreceni VSC tartalék), Tordai Balázs (Debreceni VSC tartalék), Bodnár Attila (Mezőkövesd Zsóry FC tartalék, kölcsönbe), Sztankó Dávid (Sényő-Carnifex FC), Papp Máté (Sajóvölgye Focisuli).

Maradt: Galacs Erik, Komári György, Juhos Dávid, Arday Dominik, Nemes Milán, Lőrincz Attila, Dobrovolszki Jenő, Pápai Krisztián.

Távozott: Gellén Balázs (?), Nádimov Norbert (?), Sramkó Roland (Hidasnémeti VSC), Buda Péter (III. kerületi TVE), Szűcs Zsolt (?), Vajda Christofer (Termálfürdő FC Tiszaújváros), Nyirati András (Salgótarjáni BTC), Kiss Krisztián (Szentlőrinc), Szabó Zsombor (?), Sághy Félix (Szentlőrinc), Nagy Zsolt (Facultas-Tiszafüredi VSE), Fülöp Krisztián (Facultas-Tiszafüredi VSE).

A Putnok FC edzőmeccsei

Június 28. (szerda), 10.30: Diósgyőri VTK (NB I) – Puntok FC 3-1 (2-1)

Július 1. (szombat), 11.00: Putnok FC – Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III) 4-0 (3-0) – 2x60 perc

Július 8. (szombat), 11.30: Budapest Honvéd tartalék (NB III) – Putnok FC 1-2 (0-1, 1-1, 1-1) – 4x30 perc

Július 12. (szerda), 10.00: Mezőkövesd Zsóry FC (NB I) – Putnok FC (NB III) 5-2 (5-0)

Július 14. (péntek), 15.30: FC CSM Olimpia Satu Mare (román, 3.) – Putnok FC 4-2 (2-1) (Cigándon)

Július 15. (szombat), 16.00: Tarpa SC (megye I.) – Putnok FC 0-3 (0-2) (Cigándon)

Július 16. (vasárnap), 18.00: FK Mesta Tornaľa (szlovák, 5.) – Punok FC 0-3 (0-2)

Július 23. (vasárnap), 17.00: MTK tartalék (NB III) – Putnok FC 0-4 (0-2)

Még több megyei foci hír a boon.hu oldalán itt!