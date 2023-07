Labdarúgó NB III Észak-keleti csoport, 1. forduló

Facultas-Tiszafüredi VSE – Termálfürdő FC Tiszaújváros 2-2 (2-1)

Tiszafüred, 200 néző. V.: Szilágyi (Flinta, László I.).

Facultas-Tiszafüredi VSE: Tajti – Bernáth, Barzsó, Dankó (Oláh N. 62.), Engel, Nagy Zs. (Lukovszy, 84.), Mácsai, Fülöp K., Papp K. (Erdei, 72.), Ludvig, Szövetes. Edző: Dorcsák Zoltán.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg – Oláh B., Tóth B., Bussy (Géringer, 59.), Tóth S., Lőrincz, Papp F., Erős, Varjas, Nagy D. (Vajda C., 59.), Valkay. Edző: Vitelki Zoltán.

Gólszerző: Nagy Zs. (13., 21.), ill. Tóth B. (5.), Valkay (94.).

Kiállítva: Fülöp K. (93.).

Jók: Tajti, Barzsó, Engel, Nagy Zs., Papp K., ill. Herceg, Papp F., Varjas

Dorcsák Zoltán: – Összességében elégedett vagyok a csapat teljesítményével. Lehet elfogult vagyok, de úgy érzem, nyernünk kellett volna. Jól birtokoltuk a labdát egy nagyon jó csapat ellen.

Vitelki Zoltán: – Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk. A korai vezetés után két baloldali szituációnál nem tudtunk eléggé koncentrálni, ezért hamar fordítani tudott az ellenfél. Ez meg is fogott minket. Megvoltak a lehetőségeink is kapu előtt, de egalizálni csak a végén sikerült. Összességében a szív diadala volt a mai, a srácok mindent megtettek annak érdekeben, hogy legalább egy ponttal távozzunk innen. Nem vagyunk elégedetlenek.