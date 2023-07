Eljött az idő, 2 év és 81 nap után ismét élvonalbeli bajnokit játszik a DVTK labdarúgócsapata, szombaton 18.00-tól a Puskás AFC gárdáját fogadják, Diósgyőrben. A piros-fehérek NB II-es bajnoki címet nyert csapata, kerete jelentős átalakuláson ment keresztül. A bennmaradás kiharcolása érdekében 12 új játékos érkezett, mind külföldiek, így összesen 14 légiósa van a DVTK-nak (érdekességképpen: a 2020/21-es NB I-es évadban összesen 31 játékos lépett pályára a DVTK-ban, köztük 20 légiós, a 2019/20-as NB I-es évadban összesen 35 labdarúgó szerepelt, köztük 13 légiós). Egy biztos: a két évvel ezelőtti kiesés után, most is új csapatot kell építeni. Ezt a feladatot Kuznyecov Szergej vezetőedzőnek és stábjának kell megoldania. Más lesz ez a csapat, és más lesz a játék is, a másodosztály domináns futballjára aligha számíthatnak a bajnokság elején a piros-fehér drukkerek.

– Nagyon várjuk az első mérkőzést. Bízunk az elvégzett munkában és a játékosokban. Tudjuk, hogy nem fogunk tudni egyből 90 percen keresztül dominálni, de bizakodva várom a szezont, mert a lehetőségeinkhez képest minőségi labdarúgókat tudtunk igazolni. Nagy a konkurenciaharc a csapatba kerülésért, minden posztra van két játékosunk, az edzések minősége is nőtt az újaknak köszönhetően, pont ezt szerettük volna elérni – mondta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője, aki a keretben történt változásokra is kitért: – Nagynak tűnik a játékosmozgás. de azok távoztak elsősorban, akik nem játszottak, vagy kevesebb lehetőséget kaptak. Akik kiharcolták a feljutást, azok itt maradtak, de ők is, és az érkezők jelentős része is most fog először találkozni NB I-es csapattal. Azon dolgozunk, hogy szombat estére mindenki a lehető legjobb mentális és fizikális állapotban legyen.

Az ellenfél

A nyitányon a Diósgyőr ellenfele, az a Puskás AFC lesz, amelynek alapítója, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, csütörtökön megjelent nyilatkozatában kifejtette, hogy a magyar futballnak szüksége lenne a Ferencvárosi TC mellett még egy erős, nemzetközi szintű klubra (a Debrecen, az Újpest és a jelenleg az NB II-ben szereplő Honvéd és Győr csapatait említette), arra a kérdése viszont, hogy lehet-e az egyik ilyen, a Ferencváros mellé felnövő klub a Puskás AFC, elutasító választ adott. „Nem, ezt mi nem tudjuk vállalni”.

Ami persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem lehet erős csapat a felcsúti, de beszédes, hogy a tavaly a 4. helyen zárt együttesnél a nyáron nem igazán erősítettek, csupán egy új játékost szerződtettek, a svájci, spanyol Maceirast. Igaz, távozóból sem volt sok a Puskásnál, három olyan labdarúgó igazolt el, akik az előző évadban 20-nál több meccsen jutottak szóhoz (van Nieff: 24, Baluta: 22, Spander: 21), és egy olyan, aki 10-nél többen (Kiss T.: 16).

A Puskás AFC mindössze négy felkészülési meccset játszott a mostani évad előtt, és egyet sem nyert meg: a lengyel másodosztályú Wisla Plock ellen 1-1-re végeztek, a cseh első osztályú Slovan Liberectől 4-1-re, a német másodosztályú Fortuna Düssledorftól 5-0-ra kaptak ki, a főpróbán, a szaúdi Al-Fateh ellen 0-0-t játszottak (ezen, a tíz nappal ezelőtti találkozón 7 légiós és 4 magyar szerepelt a kezdőjükben). A felcsúti gárda kerete alig változott, a szakvezetőjük is a régi, bár Hornyák Zsolt távozását sokan biztosra vették, és Kuznyecov Szergejt emlegették utódjaként, május 12-én kiderült, hogy egy ilyen váltás nem jöhet létre a mostani bajnokság előtt, lévén előbbi szakvezető lejáróban lévő szerződését meghosszabbították a Puskás AFC-nél.

– Tudjuk, hogy egy stabil és jó csapattal fogunk találkozni, amely az elmúlt években minden alkalommal a dobogón, vagy a dobogó közelében végzett – mondta Kuznyecov Szergej. – Kemény találkozóra számítok, de mindent megteszünk azért, hogy sikeresek legyünk. A Puskás Akadémia 4-2-3-1-ben futballozik, ahol a két szélső közel van a középső támadóhoz és ez sokszor komoly veszélyt jelent, mert magas a középcsatár és őt keresik a labdákkal, de nekünk is megvan erre a válaszunk és bízom benne, hogy mindent, amit elterveztünk, meg is tudunk valósítani.