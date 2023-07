Könyves Norbert távozását június 2-án jelentették be a DVTK NB I-es labdarúgócsapatánál, mivel az 5-szörös magyar válogatottal szerződést bontott a klub. A 34 éves támadó – aki két évig volt a DVTK játékosa, és az első miskolci idényében, a 2021/22-es évadban házi gólkirály lett 15 találatot szervezve, a nemrég véget ért bajnokságban azonban sérülések miatt csak 653 percet játszott, és mindössze 2 gólt ért el – egy másik NB I-es együttes játékosa lett.

A Paksi FC szombaton jelentette be a csatár szerződtetését, és Könyves másnap már pályára is lépett új együttese felkészülési meccsén, és az izraeli Maccabi Petah Tikva elleni, Szlovéniában lejátszott meccsen, amelyet 3-2-re nyert meg a paksi csapat, két gólt szerzett (érdekesség, hogy a harmadik paksi találatot, a DVTK korábbi csapatkapitánya, az idei év elején Diósgyőrből szerződésbontással előbb a Vasas, onnan pedig most nyáron a Duna-partiakhoz szerződött Hegedűs János szerezte).

A Paksi FC-hez igazolt Könyves augusztus második hét végéjén ellenfélként térhet vissza Diósgyőrbe, ugyanis a labdarúgó NB I 3. fordulójában ekkor rendezik majd a Diósgyőri VTK – Paksi FC meccset.