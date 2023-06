Jó tudni

Az MMA, azaz a mixed martial arts, vagy kevert harcművészetek olyan küzdősport, mely megengedi az ütést, rúgást és a földharcot egyaránt, állva és földön is. Különféle küzdősportok és harcművészetek technikáit vegyesen alkalmazzák, innen ered a neve is.

A grappling földharc, harcművészeti kategória. A földharc egyfajta hibrid küzdősport, amely nem alkalmaz ütéseket. A stílust a hagyományos birkózás, a dzsúdzsucu, a szambó és más, alávetéses fogásokat alkalmazó küzdősportokból alakították ki. 2006 óta a Nemzetközi Amatőr Birkózó Szövetség hivatalosan is rendez földharc-világbajnokságokat férfi és női kategóriában.