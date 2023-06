A 24 esztendős csatár az Erste Liga 2022/2023-as kiírásában a csapat egyik legeredményesebb játékosa volt, 42 mérkőzésen 11 gólt és 18 gólpasszt szerzett.

– Nagyon örülök, hogy a következő szezonban is a DVTK Jegesmedvék játékosa lehetek. Azért döntöttem a szerződéshosszabbítás mellett, mert a DVTK egy profi klub, nagyszerű szurkolókkal. Az előző szezon hamarabb véget ért számunkra, mint szerettük volna, de annak örülök, hogy az alapszakasz során ki tudtuk szolgálni a lelkes szurkolóinkat. A következő idényben szeretnénk bebizonyítani, hogy a rájátszás során is helyünk van a liga legjobb négy csapata között. Ennek érdekében már én is készülök az új szezonra, emellett a lehető legtöbb időt próbálom eltölteni a családom társaságában. A szurkolóknak azt üzenném, hogy ezúton is köszönjük a remek hangulatot, amit a meccseken megszokhattunk, már nagyon várom, hogy újra találkozzunk. Hajrá DVTK! – nyilatkozta a klub honlapjának Vladislav Kuleshov.

Névjegy

Vladislav Kuleshov

Születési hely: Yaroslavl, Oroszország

Születési idő: 1998. június 30.

Súly: 95 kg

Magasság: 180 cm

Poszt: csatár

Mezszám: 13

Pályafutása

2023/2024 DVTK Jegesmedvék

2022/2023 DVTK Jegesmedvék

2018-2022 DEAC

2017/2018 Debreceni HK, Debreceni HK U20

2016/2017 Debreceni HK U20, Debrecen-DVTK közös EBYSL csapata

2015/2016 Debreceni HK U18, U20, Debrecen-DVTK közös EBJL csapata

2014/2015 Lokomotiv Yaroslavl U17

