A pécsi futamnak rendkívül gazdag a történelme, ilyen azonban még nem történt a Mecsekben. Az első versenynap második körét teljes egészében törölni kellett a viharos időjárás miatt. A korábbra kiírt tizenkét szakasz helyett így kilenc eredménye alapján hirdettek győztest. A Mecsek Rallyt a Citroen WRC-vel Bútor Róbert teljesítette a leggyorsabban, az ORB értékelésében viszont Vincze Ferenc és Percze Nándor örülhetett.

Csúcson Pécsett

A szécsényi ralis és navigátora az első nap után valamivel több, mint nyolc másodperccel vezetett, ezt a különbséget a hajrában gyakorlatilag megduplázták. Vincze Ferenc ezzel a Salgó után a Mecsek Rallyt is megnyerte, pályafutása során pedig először nyert a déli országrészben.

- Valóban most sikerült először győzni, ezért nagyon boldog vagyok. Messze lakom, ezért általában csak ilyenkor jutok el Pécsre, de mindig megcsodálom a várost és a pályákat. Nagyon tetszik a hangulata, most is kiváló rendezvényen vettünk részt - értékelt a pécsi célban a futamgyőztes Vincze Ferenc. - Turánék végig szorongattak minket, ezért egyáltalán nem lehetett kiengedni. Ettől függetlenül végig optimisták voltunk, mert az esős körülmények között még a WRC-vel versenyző Bútor Róbertet is el tudtuk kapni. Nyilván nekünk nem az ő legyőzése, hanem az ORB megnyerése volt a legfontosabb. Örülök, hogy egymás után két futamot nyertünk, ezzel pedig a bajnokság felénél kedvező pozícióban állunk.

Stabil Turán

A futamgyőztes legnagyobb ellenfele ezen a hétvégén is Turán Frigyes és Farnadi Ágnes volt. A két egység külön párharca a nógrádi futamot követően a Mecsekben is megismétlődött. A 15 másodperces különbség egyáltalán nem sok egy ilyen hosszú hétvége során, ráadásul ezzel az újabb ezüstéremmel Turánék továbbra is harcban maradtak az éves összetettben.

- Egy pillanatra sem adtuk fel, de amikor távolabb volt tőlünk Vincze Feri, akkor már nem volt értelme feleslegesen kockáztatni - fogalmazott a díjkiosztó előtt az ezüstérmes Turán Frigyes. - Próbáltunk nagyon gyorsan menni, egyébként sem vagyok spórolós, ezért kíváncsi voltam, hogy mire vagyunk képesek. Ráadásul Klausz Kristóf is ott volt mögöttünk, úgyhogy rá is figyelni kellett. Összességében azonban hibamentes hétvégét zártunk, szakaszokra lebontva minimális különbség alakult ki.

A pénteki nap még nem volt teljes a Klausz Kristóf, Papp Tamás egységnek. Óvatosan kezdtek, majd a gumik tapadásával akadt problémájuk. A szombat azonban egészen más volt: technikai hiba nélkül, a számukra kedvező körülmények között jó időket tudtak autózni. Ez pedig kifizetődött, hiszen Klauszék az ORB értékelésében megszerezték a harmadik helyezést.

Többet vártak

A legjobb borsodi kettős ezúttal Hadik András és Kertész Krisztián lett, de az abszolút nyolcadik helyezéstől többet vártak.

- Nem vagyunk túl szerencsések idén, de úgy néz ki, ezt is át kell élni hozzá a futam végén Hadik András. - Kicsit szerettünk volna előrébb végezni, de a második napon csak hátrafelé csúsztunk. Volt egy kis technikai gondunk is, így nem volt esélyünk beleszólni a dobogósok harcába. Azt kaptuk ettől a futamtól, amit vártunk, ebből a szempontból nem ért minket meglepetés.

Bodolai László és a születésnapját ünneplő Deák Attila és befért a TOP10-be. Szinte végig ezen a környéken autóztak, de a két lassító érintés miatt további büntetéseket kaptak.

- Az első napon törölt három gyorsasági egy kicsit elvette a kedvünket - értékelt Bodolai László. - Később vizes pályán slick-gumikkal mentünk, ami ugyancsak feladta a leckét, ráadásul a lámpánkat is elhagytuk az egyik lassítónál. Ebben most ennyi volt, pontokat szereztünk, egyben lehoztuk a hétvégét, úgyhogy várjuk a folytatást.

Ifj. Érdi a legjobb

Az 56. Mecsek Rally szokás szerint több volt, mint egy hazai bajnoki futam. A technikás aszfaltos pályákon hazánk ezúttal is vendégül látta a Historic Európa bajnokság résztvevőit. A magyarok pedig egyáltalán nem voltak esélytelenek, sőt. A futamgyőzelmet végül ifj. Érdi Tibor és Kerék István szerezte meg, akik a Ford Sierra Coshworttal végig vezették a versenyt. A szakaszokat egy kivételtől eltekintve megnyerték és végül 1 perc 20 másodperces, magabiztos előnnyel zártak az élen.

A pécsi viadal a hazai bajnokság idei harmadik versenyhétvégéje volt. Az első osztály számára most egy hosszabb szünet következik. Legközelebb augusztus elején találkoznak egymással az ugyancsak nagy tradícióval rendelkező, murvás körülmények között esedékes Veszprém Rallyn.