A vármegyei II. osztály Észak csoportjában az Edelény-Borsodszer csapata szerezte meg a bajnoki címet a 2022/2023-as szezonban.

Az észak-borsodiak egy évvel ezelőtt ,,szerencsétlen" körülmények között köszöntek el az élvonaltól, ugyanis 32 ponttal, 12. helyezettként is búcsúra kényszerültek. Többek között amiatt, mert az aranyérmes cigándiak nem vették sikerrel az osztályozót, illetve az NB III-ból két borsodi alakulat, a Hidasnémeti VSC, és a Tállya KSE is kiesett (és persze kellett hely a vármegyei II-es feljutóknak is).

Biztonsági focira

Szűk egy esztendeje Rákos Attila váltotta Sándor Zsoltot a kispadon, előbbi számára nem volt ismeretlen az osztály, a mezőny, ugyanis pár éve dolgozott Varbón.

– Nem esett jól a klubnak az a szituáció, a kiesés – kezdte a szakvezető. – Annak a csapatnak, annak a keretnek a legjobb tízben kellett volna zárnia. Menet közben még nem tűnt reális veszélynek a búcsú, talán páran bele is kényelmesedtek ebbe a helyzetbe, majd amikor jött a hajrá, és kiderült, hogy akár baj is lehet, már késő volt. A keret összetétele a kiesés ellenére nem sokat változott, Gáll Béla ment el Emődre, Mészáros Balázs pedig Tállyára. Helyükre Mészáros Zoltán jött Füzesabonyból, és ugyaninnen Palóczky Donát, azonban ő fél évkor távozott. Az ellenfeleket tudva, ismerve biztos voltam abban, hogy Parasznya mindent meg fog tenni azért, hogy első legyen, a szezon felénél csak azzal voltunk előttük, hogy több gólt lőttünk, mint ők. Náluk félévente új csapat épül, s azért voltam nyugodt, mert tudtam, hogy mi összeszokottabbak vagyunk, illetve az elvem az, hogy kevés sztár kell, valamint sok katona. A nevek jók, de ha az ilyen játékosok nem akarnak, akkor ,,háborút" nem lehet nyerni. A Szirmabesenyőtől jobban tartottam, mert ők hasonló mennyiségű munkát fektettek be, mint mi. Adott a hátterük is, ellenfélként tiszteltem, tiszteljük őket, vezetőjük, Konczvald István nagyon intelligens légkört próbál teremteni. Aszaló is igyekezett beleszólni a küzdelembe, de tizenegy játékossal, edzés nélkül nekiindulni egy bajnokságnak lehet, azonban kétséges, hogy végig tud-e menni egy csapat a megfelelő szinten, minőséggel, ugyanis előfordulhat sérülés, eltiltás, vagy akár hiányzás is. Úgy gondoltuk, ha maximálisan figyelünk magunkra, megcsináljuk azt, amire képesek vagyunk, akkor nagy baj nem lehet. Érdekes módon, amikor, ameddig üldözők voltunk, az első félévben, látványosabban futballoztunk, nem egy többgólos sikert arattunk. Aztán amikor elsők lettünk, beálltunk biztonsági focira, hogy legyen meg, jöjjön az eredmény. Nem kértem, nem volt taktika, a srácokban viszont legbelül az volt, hogy vezetés esetén ne vállaljunk felesleges kockázatot. Néha meg is kaptuk a kritikát az itteni, hozzáértő közönségtől, hogy ,,ez nem lesz elég..."

Elmaradó edzések

Rákos Attila azzal, hogy visszajuttatta az edelényieket a vármegyei élvonalba, nem is adott okot arra a klubvezetésnek, hogy változtasson a szakmai irányvonalon.

– Meg van, hogy mit, és mennyit fogunk dolgozni az alapozás során, amely július 4-én indul, és persze az edzőmeccsek is – sorolta a tréner. – Nagy hangsúlyt fektetünk az erőnlét megszerzésére, ugyanis a létesítmény magas rezsiköltségei miatt az év elején teljesen elmaradtak a közös edzések. Mindenkinek kiírtuk, hogy mit kell megcsinálni, de az azért más, ha egy játékos egyedül dolgozik. A bajnokság tavaszi része már ment, amikor újra elkezdhettünk együtt edzeni, persze, voltak edzőmeccsek, jobbára délelőtt 11 órás kezdéssel, hét végén. Az évad elején még a kupában is érdekeltek voltunk egy ideig, zsinórban kilenc mérkőzésünk volt hétvége-szerda ritmusban, gyakorlatilag azzal kapott a csapat extra terhelést.

Az edelényi együttes tehát visszatért oda, ahol előtte volt, hogy az osztályváltás milyen változtatásokat von(hat) maga után, erről is szót ejtett Rákos Attila.

– A megyei II-es induláskor azt mondtam, és kértem: aki bajnokságot akar nyerni, annak dominálnia kell, irányítania kell az adott mérkőzést – hangsúlyozta a vezetőedző. – Ezt szakmai nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy a védekezésünket jelentősen feltoltuk, de ebből majd némileg vissza kell vennünk. Komolyabb elgondolások szükségesek, mint a vármegyei II-ben, ám nyílván ellenfele válogatja majd, hogy milyen tervekkel fogunk pályára lépni. Úgy néz ki, három helyen fogunk változtatni, igazolni, a kapusposztot kivéve a másik három pozícióba egy-egy emberrel.

Nem hátráltatta

A régi-új visszatérők remélik, nem ismétlődik meg az a helyzet 2024 májusában-júniusában, mint ami egy évvel ezelőtt, vagyis szurkolnak a borsodi NB III-as csapatoknak is, hogy egyikük se essen ki.

– Szeretnénk hosszabb távon megragadni a vármegyei I. osztályban – szögezte le Rákos Attila. – Úgy gondoljuk, ott lehetünk az 5-10. hely valamelyikén, amennyiben havonta hozna két győzelmet a csapat, akkor az már elégedettségre adhatna okot. Nagyon jó esetben ezzel, félévkor akár a dobogón is lehetnénk, és vélhetően a harmincadik forduló után is, de negyven pont már kifejezetten jónak számítana. A vármegyei II-ben az összeszokottság volt az egyik ok, ami miatt végül is nyolcpontos előnnyel kerültünk fel, szerintem ez lesz az erősségünk egy szinttel feljebb is. Az előző évadban szerencsére komoly hátráltató tényező nem jött közbe, hét-nyolc játékosunk ült folyamatosan a kispadon, olyanok is, mint Hegedűs Csaba, Kótai Ferenc, vagy Mészáros Zoltán.

Az edelényi játékosok egyébként pénteken vehették át az érmeiket a klubházban megrendezett eseményen, amelyen Molnár Oszkár polgármester is gratulált a megjelenteknek, az elért eredményhez.

Az edelényi bajnokcsapat Kapusok: Csáki Bence, Molnár Máté, Pallai Gábor, Vasmán Csaba. Védők: Bodnár Dávid, Balog István, Hegedűs Csaba, Nadanicsek Patrik, Kovács Gergely, Rákos Attila, Bartók-Balogh Gábor, Kecskeméti Gábor. Középpályások: Kiss Elemér, Kótai Ferenc, Juhász Balázs, Hegedűs Pál, Szabó Bence, Mészáros Zoltán, Jancsurák Dániel, Barzsó Gábor, Krajnyák Máté, Boros László, Táncos Gábor. Támadók: Nadanicsek Jordán, Palóczky Donát, Lipták István. Edző: Rákos Attila.

