„Nyolcszáz lelkes faluban élünk, nekünk megfelel a középmezőny – kezdte K. Tóth János, a Vatta FC elnöke, aki negyvennyolc éve foglalkozik a futballal.

– Számunkra nagyon fontos, hogy kikapcsolódási-szórakozási lehetőséget adjunk az itt élőknek. Megjegyzem, hogy egyre nehezebb helyzetben vagyunk: aki most azt gondolja, hogy az anyagiakról beszélek, téved. A felnőttekkel és a fiatalokkal együtt csak huszonötin vagyunk, ennek jegyében többször is attól tartottunk, hogy nem tudunk kiállni. Utánpótlás csapatunk nincs: nem csupán nálunk, a szomszédos települések klubjai is létszámgondokkal küzdenek, egyre kevesebb fiú focizik. Ennek ellenére nem mondtunk le arról, hogy kialakítsuk U19-es gárdánkat akár úgy is, hogy a saját gyerekeinket a szomszédos falvak diákjaival hozzuk össze.”