Hiszen a sportág alsóörsi diákolimpiai országos döntőjébe bejutva a Balaton partján játszhattak az érmekért. Strandkézisek lepték el az alsóörsi strandot az elmúlt négy napon, hiszen a Balaton parton rendezték meg a IV. és az V-VI. korcsoportok diákolimpia országos döntőjét. Az időjárás részben volt kegyes a csapatokhoz, néhány zápor eláztatta a játékosokat, de a lebonyolítást nem zavarta meg. Örömteli, hogy folyamatosan nő a sportág népszerűsége, egyre több a nevező csapat, így idén már elődöntőket is kellett rendezni. A csúcseseményre végül 10-10 csapat jutott be mindkét korcsoportban, mindkét nemből, így a négy nap során 40 csapattal 320 sportoló kézizett a homokban. Érdemes kiemelni Borsod-Abaúj-Zemplém vármegyét, akik összesen 9 csapattal vehettek részt az országos döntőn, de Veszprém és Pest vármegyék is delegáltak 5-5 csapatot. A tavalyi év legjobb csapatai idén is vívtak nagy csatákat, például az V-VI. korcsoportos lányoknál ezúttal is a dunaújvárosiak és váciak küzdöttek a döntőben, és a dunaújvárosiaknak sikerült visszavágniuk a tavalyi ezüstéremért, így ők állhattak a dobogó tetejére. A mezőtúri Református Gimnázium csapatai rendszeres résztvevői az országos döntőnek, idén a lányok ezüstéremmel térhettek haza.

A IV. és V-VI. korcsoportos strandkézilabda diákolimpia országos döntőjében az alábbi dobogós helyezések születtek

IV. korcsoport fiúk: 1. Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium, Győr, 2. Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, 3. Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola.

Különdíjasok

A legtechnikásabb játékos: Tamás Barnabás, Győr

A legjobb kapus: Plop Ákos, Veszprém

Gólkirály: Tóth Bendegúz, Szentendre

A legeredményesebb testnevelő, felkészítő: Kovácsovics László, Győr

IV. korcsoport lányok: 1. Gárdonyi Géza Általános Iskola, Gárdony, 2. Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, 3. Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium, Hajdúnánás.

Különdíjasok

A legtechnikásabb játékos: Kolonics Dorka, Gárdony

A legjobb kapus: Tóth Flóra, Mezőtúr

Gólkirálynő: Hadas Tilla, Hajdúnánás

A legeredményesebb testnevelő, felkészítő: Major Dávid, Gárdony



V-VI. korcsoport fiúk: 1. Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium, 2. Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, 3. Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium, Veszprém.

Különdíjasok

A legtechnikásabb játékos: Hajdu Balázs, Szentendre

A legjobb kapus: Matos Kornél, Balatonfüred

Gólkirály: Juhász - Tóth Zalán, Veszprém

A legeredményesebb testnevelő, felkészítő: Farkas Gergő, Győr

V-VI. korcsoport lányok: 1. Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium, 2. Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium, 3. Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola, Veszprém.

Különdíjasok

A legtechnikásabb játékos: Rittinger Lilla, Vác

A legjobb kapus: Bartók Dorina, Dunaújváros

Gólkirálynő: Ortó Réka, Miskolc

A legeredményesebb testnevelő, felkészítő: Krupják-Molnár Beatrix, Dunaújváros