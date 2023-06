Edzői karrierjének második évében Steve Kasper vezetőedző mellett dolgozhat az Erste-ligás csapat sikerességéért.

Nagyon várja

– Először is szeretnék köszönetet mondani a szurkolóknak, amiért az előző szezonban ismételten magas számban jelen voltak a mérkőzéseken és ezzel nagyban hozzájárultak a győzelmekhez. Itt Miskolcon és a DVTK-nál minden körülmény megvan ahhoz, hogy magas szinten lehessen dolgozni és fejleszteni a játékosokat, ami mind számukra, mind edzői szemmel vonzó. Az első évemben nagy löketet kaptam Tokaji Viktortól, amiért hálás vagyok neki és lefektettem az alapokat magammal kapcsolatban, milyen edző is leszek. Természetesen nagyon várom a közös munkát az új stábbal, de legfőképp a vezetőedzővel, Steve Kasperrel. Egyelőre a közösségi médián keresztül kommunikálunk, de az már körvonalazódik, hogy a játékosok nem fognak unatkozni. Mindenképp izgalmas szezon elé nézünk, sok változó körülménnyel, de azt elmondhatom, hogy a játékosok készen fognak állni. Addig is napsütéses napokot kívánok mindenkinek – nyilatkozta a klub honlapjának Galanisz Nikandrosz.

Edzői pályafutása

2023/2024: DVTK Jegesmedvék (másodedző)

2022/2023: DVTK Jegesmedvék (másodedző)

A szakmai stáb a 2023/2024-es szezonra

Steve Kasper: vezetőedző

Galanisz Nikandrosz: másodedző

Jégkorong: szerződéssel rendelkeznek

Kapus: Janis Voris.

Hátvédek: Szirányi Bence, Alexander Shkrabov, Vojtkó Mátyás.

Csatárok: Valentin Razumnyak, Roman Berdnikov, Lövei Dávid, Miskolczi Márk, Mattyasovszky Gergely, Páterka Bence, Farkas Márton.