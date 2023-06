Csábi József szerint a következő szezon az előzőnél is nehezebb lesz.

Labdarúgás. A 14., ,,simán" bennmaradást érő helyen végzett a labdarúgó NB II legutóbbi szezonjában a KolorCity Kazincbarcikai SC együttese. A gárda még Varga Attilával a kispadon kezdte az évadot, majd február elején a szakvezető távozott az észak-borsodiaktól. Pár napig Simon László volt a megbízott edző, mígnem érkezett a vezetőedzői pozícióra a korábbi szövetségi kapitány, Csábi József.

– Szerencsére jó rajtot vettünk, és akkor még merészebb dolgokról is álmodtam, hogy fel tudunk lépni az első tízbe, hamarabb bebiztosítjuk az alap célt, a bennmaradást, holott, még az is elhangzott: ha osztályozón hosszabbítjuk meg az NB II-es tagságot, akkor azon, az sem probléma – vágott bele a tréner. – Amikor megérkeztem, elmondtam, rend, fegyelem és következetesség kell, amihez ragaszkodtam. Azt láttam, hogy a csapat rossz szériában van, sok gólt kapott, 44-et, aztán az ezt követő mérkőzéseken ezt le tudtuk vinni egyes átlag alá. A stabilizálás sikerült, kevés gyakorlás után, a DVTK meccs előtt ,,meghúztunk" egy új rendszert, aminek köszönhetően nyertünk, és ez magabiztosságot, önbizalmat adott a továbbiakra. Ez a stabilitás igazából végig jellemző volt ránk, még azokon a találkozókon is, amiken végül kikaptunk, mert be-bejött egy-egy hiba.

Sikerre éhes közegbe

A szakember már Barcikára érkezésekor is érintette, siker (bennmaradás) esetén folytatódhat a közös munka közte, és a KBSC között. Így is lett, ugyanis nemrég kétéves kontraktust szignált a sárga-kékekhez.

- Valóban abban maradtunk akkor a vezetőkkel, hogy a nyárig gondolkodunk, aztán meglátjuk – közölte Csábi József. – Volt némi kockázata ennek a kalandnak, de hál' istennek olyan együttműködés jött létre februárban, amivel mindenki nyert és mindenki jól jött ki belőle. Hadd utaljak vissza egy szintén hónapokkal ezelőtti nyilatkozatomra, azt mondtam: szeretnék, szerettem volna visszaadni valamit abból Barcikán, amit a focitól kaptam. Jó érzéssel tölt el, örülük neki, hogy tenni akaró, sikerre éhes közegbe csöppentem bele, ezért is tudtunk együtt dolgozni, nagyon pozitívnak éltem meg ezt a 3,5 hónapot, kellemes környezetben dolgozhattam. A bennmaradás nem csak én sikerem, mert team-ben gondolkodtam, gondolkodom nem csak az öltözőben, hanem a csapat körül is. Meg is köszönném a vezetőknek, a kollégáimnak a tevékenységüket. Külön köszönet a közönségnek, mert a tavasz folyamán volt több olyan eset is, amikor csapat és közönség egymásra talált. Egyik sincs meg a másik nélkül, a közönség is akkor lelkesedik, ha látja az akaratot. Voltak természetsen nehézségek is, de mindenhol, minden munkahelyen van ilyen, azonban összességében pozitívnak éltem meg a tavaszt. Február óta kölcsönösen megismertük egymást, bátrabban lehetett hosszú távra tervezni. Viszont tisztában vagyok azzal, hogy az edzői lét bizonytalanabb mint más, nagyon sok edzőcsere volt az idén az NB II-ben. Kiderül, mit hoz az élet, remélem, ugyanilyen konstruktív hozzáállással a nehezebb időszakokat is átéljük. Mert biztosan lesznek, nincs olyan, hogy egy klub csak a napos oldalon. A tavasz során a magánéletemet is alárendeltem, nélkülözött a család, amit szintén óriási köszönet.

Okos stratégiát

A KolorCity KBSC-nél június 21-én indul a nyári munka, és pillanatnyilag még az az időszak zajlik, amikor nem tudni, kik lesznek a barcikai csapat tagjai a soron következő bajnokságban. Az már biztos, hogy elköszönt a csatár, Pálinkás Gergő, aki az NB I-es Kecskemét játékosa lett. A kölcsönjátékosok – Megyeri II. Gábor, Kovács Bence, Szekszárdi Milán, Csatári Gergő, Puska Péter, Nagy Ákos – visszatértek az anyaegyesületükhöz, míg Ur Lászlóval és Jakab Dáviddal korábban szerződést bontottak. A klub tájékoztatás szerint Megyeri I. Gábornak, Nagy Jánosnak, Bacsa Patriknak, Hleba Tamásnak, Dvorshák Gábornak és Bencze Antalnak lejár a szerződése a hónap végén. Úgy tudjuk, érvényes kontraktusa van Szekszárdi Tamásnak, Szabó Balázsnak, Süttő Attilának, Szemere Balázsnak, Kurdics Leventének, Székely Dávidnak, Székely Krisztiánnak, Heil Valternek, Lippai Tibornak, Ádám Ferencnek.

– Nagyon okos startégiát kell összeraknunk ezen a téren, a hatékonyságra kell rámennünk – fogalmazott Csábi József. – Nem vagyunk könnyű helyzetben, a földrajzi elhelyezkedése a klubnak adott, nem tehetjük meg, hogy rámutatunk valakire, hogy kell, ő pedig azonnal rámondja az ,,igen"-t. A legoptimálisabb az lenne, ha a nyári kezdésre meg lenne a keretünk, de erre kevés esélyt látok. Ám nem is biztos, hogy törekedni kell erre, ugyanis a menedzserek, a játékosok kivárnak, keresik a legjobb megoldást, és csak az utolsó pillanatban döntenek. Motivált, tenni akaró, magasabb szinten játszani szerető játékosok előnyt élveznek. Nagyon jó üzenet Pálinkás Gergő példája, aki az NB I-be ment. Jöjjenek ide, hozzánk bátran játékosok, és mi felépítjük őket, innen tovább tudnak lépni. Gergő itt volt két évet, szorítok, szorítunk neki, hogy állja meg a helyét.

Neki a falnak

A vezetőedző hangsúlyozta, az átigazolási procedúrát tekintve is remekül együtt tud működni Koszta Péter sportigazgatóval, illetve az ügyvezetéssel, hiszen ők látják, ismerik az anyagi és az egyéb lehetőségeket.

– A véleményemet mindig kikérik, úgy, anélkül nem jöhet játékos, akivel előzetesen nem beszéltem, mert szeretem tudni, mi jár az adott futballista fejében, milyen elképzelései vannak – nyilatkozta Csábi József. – Olyan emberek kellenek, akik nekimennek a falnak, ha azt kérem, motiváltak, ambíciózusak, akarjanak valakik lenni. Ahogy mondtam: először itt, aztán vélhetően máshol, ez a gondolkodás vihet előre klubot, csapatot. Természetesen szükség van azért rutinra, de ne levezetni akaró, kényelmes játékos jöjjön vagy jöjjenek. Tehát még nem tudjuk, hogy fog pontosan kinézni a keretünk, nyílván a kölcsönben nálunk megfordultak közül is szívesen várnánk vissza pár embert. Mert voltak, akik sokat fejlődtek, de az úgynevezett fiatal szabályra is ügyelnünk kell.

A következő szezonbeli cél egyértelműnek tűnik: ismét a bennmaradás kivívása.

– Nem beszéltem még erről a vezetéssel – fogalmazott Csábi József. – Februárban is kihívás volt egyik napról a másikra átvenni egy frissen feljutó csapatot, de megcsináltuk. Most még nehezebb lesz a szituáció, ugyanis a tizennyolc csapatból négy, a 15., a 16., a 17., és a 18 kiesik, 2024 őszétől ugyanis csak 16 klub fog az NB II-ben szerepelni. A négy NB III-as csoport bajnoka pedig osztályozón fog megmérkőzni egymással, két párban, és a két győztes fog felkerülni a második vonalba. Szóval legrosszabb esetben is újra 14.-nek kell lennünk. Ez egy szép feladat, de szeretem a kihívásokat, hiszek magamban, a csapatomban, a stábban, a klubban. MI



A tények

A labdarúgó NB II mezőnye (2022/2023): Budapest Honvéd FC, Vasas FC, FC Ajka, Szeged-Csanád Grosics Akadémia, Soroksár SC, Gyirmót FC Győr, Pécsi MFC, BFC Siófok, Szombathelyi Haladás, Budafoki MTE, Tiszakécskei LC, Credobus Mosonmagyaróvár, ETO FC Győr, KolorCity Kazincbarcikai SC, Aqvital FC Csákvár, Nyíregyháza Spartacus FC, HR-Rent Kozármisleny, BVSC-Zugló.