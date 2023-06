Öregfiúk labdarúgótornát rendeztek a Fővárosi Vízművek pályáján és az eseményen fellépett az észak-borsodi község csapata, amely a második helyet szerezte meg.



Imádta a Vasast

– A futball külön fejezetet jelent az életemben – kezdte Béres István, perkupai nyugdíjas általános iskolai testnevelő tanár, majd így folytatta: – Földesista diákként sokszor elszöktem a suliból azért, hogy a Vasas élvonalbeli gárdáját lássam. A már elhíresült kettős rangadókon is rendszeresen ott voltam, a piros-kékek közül például imádtam Mészöly Kálmánt és Farkas Jánost is. Akkoriban még nem gondoltam, hogy később megismerem a Szőke Szikla becenévre hallgató középhátvéd fiát, Mészöly Gézát. Húsz évvel ezelőtt a Népligetben jártam, a perkupai lányokkal országos kispályás viadalon vettem részt, akkor találkoztunk először, méltattuk a sportág fénykorát és közös fotókat is készítettünk. A közelmúltban Kazincbarcikán futottunk össze, most pedig a Mészöly-focisuli foglalkozását vezette a Vízművek sporttelepén. Miután észrevettem, természetesen felidéztem neki a közös emlékeinket és a családi albumomba megint csináltattam néhány fényképet. A Mészöly-famíliához hasonló kevés van az országban és ebben a műfajban, így a sorozatot büszkén mutatom majd meg az ismerőseimnek, a barátaimnak és a családom tagjainak. KT

A képen: Mészöly Géza és Béres István a Fővárosi Vízművek pályáján Fotó: olvasónktól