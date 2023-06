Bánhegyi Zsolt, aki 2019. szeptember 17-e és 2021. július 27-e között a Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgócsapatának utánpótlásában sportolt, nem egészen egy hónappal a 20. születésnapja előtt, a múlt héten kedden, hosszan tartó betegség után elhunyt – számolt be erről a haon.hu.

A focikapusnak készült fiatalnál egy évvel ezelőtt diagnosztizáltak daganatos megbetegedést. A kezelést azonnal elkezdték, Bánhegyi Zsolt kemoterápiát kapott. Az első három hónap után pozitív változások álltak be, a daganat és az áttét is zsugorodott, de karácsony előtt ismét rossz eredmények születettek. Zsolt ekkor már gyógyszeres kezelést kapott, amitől javult a közérzete, ám állapotában nem következett be javulás, tovább nőtt a daganat és az áttét is. A család ezután fordult a nyilvánossághoz, anyagi segítséget kérve, mivel szerették volna, hogy Zsolt megkapjon egy kísérleti fázisban levő készítményt, ami értesüléseik szerint több beteget meggyógyított már.

A fiúért az egész ország összefogott, a kezelésre össze is gyűlt a pénz, ki is tudták fizetni – derült ki egy néhány nappal ezelőtti facebook bejegyzésből, amit testvére Zoltán tett közzé, aki a abban a posztjában arról számolt be, hogy Zsolt állapota annyira leromlott, hogy már nem adhatták be neki a szert.

Bánhegyi Zsolt 2023. május 30-án elhunyt, négy héttel a a 20. születésnapja előtt.

A kapusnak készült sportoló két éve a Mezőkövesd Zsóry játékosként az MLSZ Regionális U19-es Északi csoportjában még bajnoki címet ünnepelhetett.