Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub világranglista 12. helyezett triatlonosa vasárnap, Madridban, az elit Európa-bajnokságon folytatja idei szezonját. A kontinensviadal tavalyi 4. helyezettje az 1-es rajtszámot viselheti a rangos erőpróbán.

A tavaly, a müncheni Eb-n a dobogó első három fokát kibérlő francia hármasból senki nem lesz ott Madridban, így a 4. helyezett Lehmann Csongor kapta meg az 1-es rajtszámot. Ez azért is fontos, mert a 64 tagú mezőnyből az úszás rajtjánál ő választhat magának elsőként helyet a pontonon.

Érdekesség, hogy Csongor első nemzetközi eredményét – egy bronzérmet - 2017-ben, éppen Madridban, a junior Eb-n érte el, amikor is ugyanabban a tóban úsztak, mint majd vasárnap.

Bizonyságára annak, hogy abban a generációban több kimagasló sportoló is volt, egyikük szintén ott lesz a mostani mezőnyben, míg egy akkori Eb-induló már évek óta az Astana profi országúti kerékpáros csapatában versenyez.

– A múlt hétvégi, a világbajnoki széria verseny-sorozathoz (WTCS) tartozó Cagliari-ban megrendezett futam után pár napot ezúttal is otthon voltunk, mindig jót tesz a hazai feltöltődés – fogalmazott Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője, aki Csongor fiával együtt csütörtökön utazott el Spanyolországba, az Európa-bajnokság helyszínére. – Az 1500 méteres úszással szerintem nem lehet különösebb probléma. A madridi kerékpáros pálya cseppet kritérium-jellegű, azaz sík, van a körben egy komolyabb emelkedő, de ez kisebbik fiamnak nem szokott gondot okozni. Remélhetően a 40 km teljesítése után a 10 km-es futás is jól megy majd a „hullámos” pályán. Ami a komoly vetélytársakat illeti, a tavalyi dobogós francia hármas távolléte mellett is akadnak éremesélyesek bőven. Az olimpiai arany-, ezüst- és bronzérmes brit Jonathan Brownlie nem indulna el, ha nem érezné, hogy nyerhet. A korábbi világbajnok Mario Mola nevével fémjelzett spanyolok hazai környezetben biztos nagyon összekapják magukat. A német Jonas Schomburg és a svájci Adrien Briffod is okozhat kellemes meglepetést szurkolóinak. Csapatszinten szerintem a németek is nagyon jók lesznek. Egy WTCS futamhoz képest ezúttal talán kevesebb emberre kell figyelni azok közül, akik „megrajzolják” a verseny mindenkori koreográfiáját. Számunkra az jelenti a legnagyobb rizikót, hogy egy hónapon belül ez lesz Csongi harmadik olimpiai távú versenye, ami rendkívüli terhelést jelent. Amennyiben a teste ezt is elbírja, jól fog szerepelni, ami egy fajta ráadást jelentene számunkra. Ha nem sikerül, akkor sem leszünk nagyon elkeseredve, hiszen kiváló májust tudhatunk magunk mögött.

Nem nyomasztja a teher

A jelenlegi legjobb magyar férfi triatlonos, Lehmann Csongor az olimpiai kvalifikációs ranglistán a rendkívül előkelő 11. pozíciót foglalja, míg a WTCS-rangsorban a 8. helyen áll.

– Nem nyomaszt különösebben az a teher, hogy az 1-es rajtszámmal kell versenyeznem Madridban, hiszen mint mindig, ezúttal is igyekszem kihozni a maximumot – vélekedett az U23-as világbajnok Lehmann Csongor. – Az utóbbi hetek kemény igénybevétele ellenére erősnek érzem magam, vasárnap is szeretném felvenni a kesztyűt a legjobbakkal. Az Eb után pár nap nyugalom vár rám, majd magaslati edzőtábor következik az olaszországi Livignóban, ahonnan a július elejei tiszaújvárosi világkupa előtt térek haza. Ott leszek július 13-16. között Hamburgban, a WTCS-futamon, valamint a mix-váltó világbajnokságon is. Az idei év talán legfontosabb erőpróbáját jelenti számomra az augusztus 20-i, párizsi olimpiai tesztverseny. Szeptember 24-én, a sokszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes spanyol Javier Gomez szülővárosában, Ponte Vedrában állok rajthoz a WTCS nagy döntőjében.