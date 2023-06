Ahogyan az már megszokott, a magyar labdarúgásban ilyentájt rendezik meg az osztályozót az NB III-ba való feljutásért. A Magyar Labdarúgó Szövetségben a keddi sorsoláson eldőlt, hogy a tíz hely közül már kettő elkelt azzal, hogy a Martfűi LSE, illetve a Caola SC Sopron csapata meccsek nélkül harmadosztályú lett, miután csak 18 jelentkező volt a párharcokra. Mindez egyben azt is jelenti, hogy nyolc, oda-visszavágós csatára kerül sor most, és jövő vasárnap, közülük az egyik a Monostorpályi (Hajdú-Bihar) – Cigánd SE (Borsod-Abaúj-Zemplén) ,,ütközet".

Arról, hogy volt-e valamilyen kívánságlistája a sorsolást megelőzően, az alábbiakat mondta Paulik István, a CISE vezetőedzője.

– Csapatot illetően igazából nem, nyílván az lett volna a legjobb, ha meccsek nélkül feljutunk, de azt is csak kevéssel a sorsolás előtt tudtuk meg, hogy összesen 18 csapat vesz részt az osztályozón – jegyezte meg a szakember. – Illetve még azt szerettük volna elkerülni, amennyiben játszunk, hogy ne kelljen nagyon messzire, a Dunántúlra mennünk, ne legyen egy több száz kilométeres túránk. Egy ilyen ki-ki párharcban lehet kapni könnyebb, és nehezebb ellenfelet is, de ez is relatív, mert minden csapat felszívja magát, és szeretné a lehető legjobb formáját mutatni. A lényeg, hogy itt van a soron következő mérkőzés, erre kell maximálisan koncentrálni.

Az ellenfélről, a Monostorpályival kapcsolatban ezeket nyilatkozta a bodrogköziek vezetőedzője.

– Egy nagyon lelkes, hajtós csapatról beszélhetünk, kollégám jó kis társaságot rakott össze – fogalmazott Paulik István. – Vannak náluk fiatalabb, idősebb játékosok, olyan is, aki korábban a játékosom volt. Technikailag képzett gárda a Monostorpályi, többen a debreceni akadémián pallérozódtak. Nem lesznek kellemes ellenfelek, az biztos.

Az elején kimondták

Legyen szó bármilyen találkozóról, egy edző, a stábja igyekszik minél több információt begyűjteni riválisáról.

– Ez így van, másképpen nem lehet. Amikor megtudtuk kedden, hogy velük kell összecsapnunk, azonnal elindultunk az összes csatornánkon, hogy mindent tudjunk, amit tudni kell, ami hasznos lehet számunkra – közölte Paulik István. – Igazi megyei focihangulat vár bennünket, biztos, hogy kijön a mérkőzésre több száz szurkoló. Lényeges, hogy mentálisan a lehető legjobb állapotban legyünk, próbáljuk kizárni a külső körülményeket, és figyeljünk csak a meccsre. A sok néző – szerintem – motiváló kell legyen, egy játékos számára, ezen a szinten, egy ilyen összecsapás ünnep, ilyen csatákon érdemes pályára lépni, amire biztosan szívesen fog visszagondolni a pályafutása végén. Főleg, ha sikerrel veszi. A célunk az, hogy a visszavágóra megfelelő alapunk, eredmény legyen. Ezt, hogy mi lesz, lehet, ebben a pillanatban nem tudni, mert sokféleképpen alakulhat a mérkőzés. Jó lenne, ha nem kapnánk gólt, de ha kapunk, lőjünk is.

Cigándon már tavaly is próbálkoztak az NB III-ba való felkerüléssel, a csapat akkor is bajnok volt, ugyanakkor az osztályozón túl erősnek bizonyult a körösladányi gárda (1-4, 0-3).

– A szezon indulásakor kimondtuk, hogy mit akarunk elérni, hogy egyértelmű cél a bajnokság megnyerése, illetve a sikeres osztályozó – tette hozzá Paulik István. – Az első teljesült, a miénk lett az aranyérem, de előttünk van még az utolsó feladat, itt vagyunk az NB III kapujában, és szeretnénk belépni rajta. A klub a szezon folyamán mindenfajta feltételt biztosított a csapat számára, közösen azon vagyunk, hogy az előttünk lévő lehetőséggel élni tudjunk.

A cigándiak várható kezdőcsapata: Nagy S. - Ferencz, Szilvási, Vass, Juhász D. - Fabu, Oravecz - Kristófi, Tóth Á., Kelemen - Nagy D. A visszavágót június 11-én, vasárnap 17 órától rendezik Cigándon.