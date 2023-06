Ha péntek, akkor Mezőkövesd Zsóry FC felkészülési mérkőzés! A dél-borsodiak NB I-es labdarúgócsapata ezúttal vendégként játszott meccset, a szlovák másodosztály tagja, az FC Tatran Presov ellen. A házigazdák nem Eperjesen fogadták a Kövesdet, ugyanis stadionjukat felújítják, így a Kassához közeli Licartovcén mérkőzött meg egymással a két gárda a délelőtt folyamán. Az eperjesi csapatnak ez volt az első felkészülési találkozója az új évadban, azok után, hogy az előző idény végén elbukták a feljutást: előbb a bajnoki címet, a szomszédvár, az FC Kosisével, a DVTK testvércsapatával szemben, úgy, hogy az előző évad végén, négy fordulóval a zárás előtt még 4 pont volt az előnyük a kassaiakkal szemben (ám az utolsó négy fordulóban csak 4 pontot szereztek, a FC Kosice pedig 12-t), majd az osztályozón is alulmaradtak a szlovák első osztályban a 11. helyen zárt, FC ViOn Zlaté Moravce ellen (két meccsen, 3-1-es összesítéssel).

A Mezőkövesdnek a most pénteki találkozója már a második volt az új idényben, egy hete a Karcagi VSE-t 5-0-ra győzték le Kövesden. Akkor még hiányzott a dél-borsodiak két légiós válogatottja, a Comore-szigeteki Younn Zahary, az észak-macedón David Babunski, aki hazájuk csapatában játszottak a hónap elején, emiatt csak egy héttel később, ezen a héten hétfőn kellett csatlakozniuk a csapathoz. Ezt meg is tették, és pályára is léptek az eperjesiek ellen. Összesen 25 játékos volt keretben az FC Tatran Presov ellen a kövesdieknél, de nem volt közöttük a sérüléssel bajlódó védő, Steliano Filip és Kojnok Zsolt, valamint a középpályás Márkus Attila – utóbbi kapott néhány nap szabadságot, ugyanis gyermeke született. Kállai Zalán a műtéte utáni rehabilitációt végzi, Cseri Tamás pedig bár teljesen rendben van, elővigyázatosságból még nem kapott meccsterhelést.

Távoztak

Nem volt keretben az MZSFC-nél két próbajátékos, a MTK Budapest tartaléktól jött Juhász Levente és a Karcagi VSE-től érkezett Tóth Gábor, mivel egyikük sincs már Kövesden.

Érdekesség, hogy először kapott lehetőséget a DVTK-tól, a kölcsönjátékból visszatért Cseke Benjámin, a hét folyamán Diósgyőrből kivásárolt fiatal, Illés Bálint, valamint a korábbi magyar válogatott Ugrai Roland.

A sárga-kékek ez újabb meccsüket is megnyerték, ellenfelük a szépítő gólt az után szerezte, hogy Karnistki 87.-ben percben történt sérülés miatt a hajrát 10 emberrel fejezte a Mezőkövesd.

A dél-borsodi gárda az újabb felkészülési meccsét egy hét múlva pénteken délelőtt, hazai környezetben az NB II-es Nyíregyháza SFC ellen játssza.