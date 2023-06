A korábbi 55-szörös futsal-válogatott, Lasztóczi Péter jelenleg a háttérben dolgozik, azonban jól érzi magát.

– Tállyán szerettem dolgozni, nagyon nyugodt, kellemes a környezet, ideális alkotni – kezdte az 50 esztendős szakember. – Az első évben sikerült is a Kaposvár kiütése a Magyar Kupából, ami óriási fegyvertény volt, valamint a bennmaradás az NB III-ban, már-már lehetetlennek tűnő helyzetből. A következő év nem úgy sikerült, nem igazoltunk az osztályhoz mérten minőségi játékosokat, így sajnos nem is tudtuk meghosszabbítani a harmadik vonalbeli tagságot. Eljöttem, mert a célok változtak. Több megkeresésem is volt felnőtt futballból, ahol továbbra is szeretnék dolgozni, illetve az utánpótlásból, vezető pozícióra.

Utóbbi feladat ,,találta meg" Lasztóczi Pétert, aki 2022. szeptembere óta a BTE Felsőzsolcánál körzetközpont vezető.

– A klub megkeresése volt a legvonzóbb, ezért elvállaltam ezt a pozíciót – folytatta a korábban Diósgyőrben is megfordult tréner. – A BTE a 2016/17-es szezontól vette át a felsőzsolcai focit és szisztematikus munkával felépített egy nagyon komoly nevelő egyesületet. Rengeteg gyerekünk van, akik Miskolcról és a környező településekről hozzánk jönnek edzésekre. 2021-ben megkapta az egyesület a körzetközponti besorolást. Olyan egyesületeket előztünk meg, amelyek nagy múlttal rendelkeznek, éppen ezért ez a besorolás hatalmas elismerés és semmi másnak nem köszönhető, csakis a szisztematikus munkának. Hogy ez mit is jelent? El kell képzelni egy piramist, ahol legalul a D-kategóriás csapatok vannak, felette a C-kategóriába tartozik a körzetközpont, a B-kategória a tehetségközpont és az A-kategória, legfelül az akadémia.

Nincsenek stresszhelyzetben

Lasztóczi Péter elmondta, több feladatuk van, amit az MLSZ ír elő. Bozsik-torna rendezése, körzetközpont edzések megtartása, téli tornák szervezése és lebonyolítása, régiós válogatott kialakítása más körzetközponti játékosokkal, illetve a saját egyesületük edzéseinek felépítése, belső oktatások tartása.

– Az egyesület szakmai irányelveinek, koncepciójának felépítése az én feladatom, illetve az edzések minőségének ellenőrzése – sorolta. – Az egyesületben mindenkinek megvan a feladata, amit el kell végeznie. Az operatív vezetőnek, Matlyák Józsefnek a Bozsik tornák megszervezése, lebonyolítása, ami nem kis feladattal jár. Mindezt mellékállásban végzik az edzőink. Fontos megemlítenem, hogy játékosaink felkeltették több akadémia érdeklődését, ami azt mutatja, hogy az irány, amin elindultunk jó. Minden játékost szívesen látunk, nálunk nincsenek stresszhelyzetben a fiatalok, nyugodtan edzhetnek, senkit sem küldünk el, maximálisan odafigyelünk rájuk. Felvették velünk a kapcsolatot olyan akadémiák, amelyeknél nagyon komoly szakmai munka, illetve infrastruktúra van. Nagyon pozitív, hogy minket kerestek és nem fordítva, úgy gondolom, ez nagy elismerés. Azt tartjuk szem előtt, hogy játékosaink a legmegfelelőbb helyre kerülhessenek, illetve a saját felnőtt csapatunkba is fokozatosan építjük be a fiatalokat. Jelenleg öt játékost adtunk az U13-as regionális válogatottnak, amely Debrecenben vett részt egy tornán. Ott már felvették velem a kapcsolatot akadémiai scoutok. Szeretném megköszönni mindenkinek a támogatást, segítséget, közte Szarka Tamás úrnak, Felsőzsolca polgármesterének.