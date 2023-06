Letelt a nyári szünet, szerda délután elkezdte a felkészülést az NB II 2023/2024-es évadára a KolorCity Kazincbarcikai SC csapata. Az észak-borsodiak az előző pontvadászatot a 14. helyen fejezték be, azaz ,,simán" (osztályozó nélkül) bennmaradtak a tizennyolc csapatra csökkentett második vonalban. Csábi József vezetőedző minden játékossal igyekezett egy-két szót váltani a 17 órás foglalkozást megelőzően, az újakat pedig eligazítani, hogy hol is van az öltöző. A szakvezető februárban érkezett a KBSC-hez, s mivel sikerült teljesítenie a vállalt feladatát, ,,evidens" volt, hogy marad.

– A mai első tréninget nagyjából másfél órásra tervezem, csütörtökön is délután fogunk edzeni, pénteken pedig délelőtt. Utána jön egy szabad hétvége, a következő héten pedig belevágunk a kemény munkába – nyilatkozta a korábban a magyar válogatottat is irányító szakember. – A szünet négy hét volt, de a két utolsó héten már meg kellett csinálni bizonyos dolgokat, amiket a játékosok nekem küldtek vissza. Számomra is jól jött a pihenő, igaz, nagy nyaralás nem fért bele, egy rövid időre Lengyelországba tudtunk kimenni. A vezetéssel, Wachter Balázs ügyvezetővel és Koszta Péter sportigazgatóval tartottam a kapcsolatot, folyamatos volt az egyeztetés, konstruktívan megbeszéltük, hogy mit szeretnénk. Kölcsönös volt a javaslattétel, de nem könnyű, bőven vannak változások, kényszerből is. De ez a feladat, megoldjuk.

Nem akar kibújni

S valóban, sok új arc tűnt fel a létesítmény előterében, folyosóján, és nem is ez a végleges helyzet. Úgy tudjuk, lehet még több érkező is Barcikára, s ezzel összefüggésben távozhatnak is további játékosok. Ezzel kapcsolatos bejelentések akár már pénteken megtörténhetnek. A keret jelentős frissítése (körülbelül a fele kicserélődik) azt is vonhatja maga után, hogy a KBSC-nek más lesz, lehet a stílusa, mint az előző szezonban, különösen tavasszal volt.

– Amikor februárban a klubhoz jöttem, adott volt a keret, ahhoz próbáltam, próbáltuk formálni a taktikát, az elképzeléseinket – tette hozzá Csábi József. – Most jöttek fiatalok, akikkel én szeretek dolgozni, hiszek az egyéni fejlesztésben, fejlődésben, ám azért kellenek melléjük rutinosabb futballisták is. Természetesen mindig kell új dolgokban gondolkodni, ám azért nem tudok, és nem is akarok kibújni a bőrömből.

Azt már a pályán, a bemutatkozás, az első eligazítás során említette meg a körben álló játékosoknak Csábi József, hogy a 14. helyen végeztek a múltkor a bajnokságban, ami a következő szezonban is jó lenne (négy csapat fog kiesni, ugyanis ismét csökken a mezőny, ezúttal 16-ra), de nem ezt a pozíciót kell ,,belőni", mert törekedni kell a lehető legjobb helyezésre. Azt is megosztotta a tréner a labdarúgókkal, hogy a keddi magyar-litván válogatott válogatott meccsen sok gratulációt kapott, de ez igazából nem neki szólt, hanem mindenkinek, a csapat valamennyi tagjának.

A KBSC keretéről

A tavalyi csapatból maradtak: Megyeri I. Gábor, Szemere Balázs, Szekszárdi Tamás, Süttő Attila, Székely Krisztián, Heil Valter, Ádám Ferenc, Szabó Balázs, Kurdics Levente, Bacsa Patrik, Takács Tamás.

A tavalyi csapatból távoztak: Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE), Lippai Tibor (Kisvárda MG), Nagy János (Csíkszereda), Ur László (szerződésbontás), Jakab Dávid (szerződésbontás), Megyeri II. Gábor (kölcsönből vissza, Budapest Honvéd), Kovács Bence (kölcsönből vissza, Fehérvár FC), Csatári Gergő (kölcsönből vissza, DVTK), Nagy Ákos (kölcsönből vissza, DVTK), Szekszárdi Milán (kölcsönből vissza, Paksi FC), Székely Dávid (Karcagi FC, kölcsönbe), Puska Péter (kölcsönből vissza, Vasas), Hleba Tamás (lejárt a szerződése), Dvorschák Gábor (lejárt a szerződése).

Új érkezők: Papp Milán (ETO FC Győr), Dóra Donát (MTK Budapest, kölcsönben), Boros Zsombor (Zalaegerszegi TE, kölcsönben), Gyurkó Máté (BKV Előre), Ternován Patrik (Soroksár SC), Csilus Tamás (Haladás), Csilus Ádám (Szentlőrinc), Fejes Ádám (KBSC utánpótlásból).

Felkészülési mérkőzések

Július 1., szombat, 18.00: Debreceni VSC – KolorCity Kazincbarcikai SC

Július 8., szombat, 17.00: MFK Zemplín Michalovce (szlovák) – KolorCity Kazincbarcikai SC

Július 12., szerda, 18.00: KolorCity Kazincbarcikai SC – Nyíregyháza Spartacus FC

Július 15., szombat, 11.00: KolorCity Kazincbarcikai SC – Debreceni VSC tartalék

Július 15., szombat, 17.00: KolorCity Kazincbarcikai SC – Aqvital FC Csákvár

Július 22, vagy 23. (az időpont egyeztetés alatt): Mezőkövesd Zsóry FC – KolorCity Kazincbarcikai SC