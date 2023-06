A DVTK NB I-es labdarúgócsapatának a kerete elindult a változások útján, pénteken két ex-válogatott támadóval bontottak szerződést a piros-fehérek, előbb Eppel Mártontól vált meg a klub, majd nem sokkal később Könyves Norbert távozását is bejelentették.

Egyre több jel utal arra, hogy az egyikük helyére, az a Marin Jurina érkezik, aki az előző évadban a szaúd-arábiai Al-Faisaly FC gárdájában futballozott. A bosnyák, horvát kettős állampolgárságú, 29 éves támadó egy esztendeje még a Mezőkövesd Zsóry FC játékosa volt, két és fél éven át szerepelt a dél-borsodiaknál, és ez alatt 81 NB I-es bajnokin 21 gólt szerzett, a 2021/22-es évadban 31 találkozón 11 találatot hozott össze.

Antonov nem

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az egyik sportportál szerint a bal oldali védő, a szerb Nemanja Antonov, akinek az Újpest FC-nél a hónap végén lejár a szerződése, nem marad a lila-fehéreknél, és az MTK mellett a DVTK is érdeklődik iránta. A 28 éves játékos megszerzését azóta már bejelentették a fővárosi kék-fehérek, így belőle mostanában nem lesz diósgyőri labdarúgó.

Arról is írtunk néhány napja, hogy az ugyancsak baloldali védőként bevehető, a most véget ért bajnokágban a Vasas FC-nél szerepelt 26 esztendős Silye Erik megszerzése ügyében is folytatott tárgyalásokat a klub. A DVTK a tavaszi szezon előtt dolgozott a labdarúgó Diósgyőrbe igazolásán, akit most könnyebb lenne megszerezni, ugyanis a fővárosi klubnál ennek a hónapnak a végén lejár a szerződése. A 183 centi magas játékos a most véget ért évadban 26 NB I-es meccsen lépett pályára, és van miskolci kötödése, ugyanis párja, Tihor Vanessza – akivel közös gyermeküket várják – miskolci lányként, éveken át a DVTK utánpótlásában kosárlabdázott, és a szülei most is a borsodi megyeszékhelyen élnek.

A DVTK jelenlegi kerete

Branislav Danilovic (szerb), Bánhegyi Bogdán, Senkó Zsombor, Bárdos Bence, Bényei Ágoston, Bertus Lajos, Bokros Szilárd, Cseke Benjámin (kölcsönbe a Mezőkövesd Zsóry FC-től), Csirmaz István, Farkas Dániel, Gera Dániel, Holdampf Gergő, Illés Bálint, Jurek Gábor, Koman Vladimir, Lőrinczy Attila, Lukács Dániel, Medgyes Sinan, Jérémie Obounet (gaboni), Radics Márton (kölcsönbe a Puskás AFC-től), Szatmári Csaba, Szűcs Kornél, Viczián Ádám.

Távozott: Eppel Márton, Könyves Norbert.