Az 1974-ben Újvidéken született egykori támadó Magyarországon futballozott Debrecenben, a Budapest Honvédnál, Győrben, Nyíregyházán, a Haladásban, Hajdúböszörményben, illetve Balkányban. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe nem először érkezik, ugyanis a 2021/22-es szezonban az NB II-es DVTK-nál volt Kondás Elemér vezetőedző asszisztens edzője.

– Kétéves szerződést kötöttünk 2021-ben a Diósgyőrrel, azonban amikor hét fordulóval a bajnokság befejezése előtt elküldték Eli bá't, természetes volt, hogy én is megyek vele – mondta a boon.hu-nak Igor Bogdanovic. – Összességében nem volt rossz az a 11 hónap, amíg a DVTK-nál voltam, feljutó helyen álltunk.

Az élete végéig

A Loki-legenda arról is beszélt, milyen tervei voltak az edzői pályát illetően, amikor erre adta a fejét.

– Egyértelműen az, hogy egyszer irányítsam a DVSC-t – szögezte le Igor Bogdanovic. – Segítettem már Debrecenben többek között Herczeg Andrásnak, Vitelki Zoltánnak, Kondás Elemérnek. Zolit ellenfélként ismertem először, de amit láttam, és tanultam tőle a Lokinál – még ha nem is volt ott túl sok ideig – az az életem végéig megmarad. Mint a többiek mellett, úgy mellette is rengeteget fejlődtem, hiába nem volt akkor annyira rutinos edző. Ha minden jól megy, a kispadon megint egymás ellen fogunk harcolni, de ez már tavaly is így volt, amikor ő a tiszaújvárosi kispadon ült, én pedig a karcagin. Bár ez egy másik sztori lesz. Tehát a nagy álmom a debreceni kispad, azonban ezt a célt nem lehet egy éjszaka, pár szezon alatt elérni. Jó úton vagyok, de még messze ettől, a Debrecen edzője nem lehet akárki. Ezért mindent meg kell, és meg is fogok tenni. Most számomra a legfontosabb ez a cigándi év, ami jön, ez lesz eddigi edzői pályafutásom talán legfontosabb szezonja.

Nincs gól, nincs vereség

Ezen utóbbi mondatát tovább is részletezte a Jugoszlávia mellett Bulgáriában és Törökországban is megfordult egykori csatár.

– A válasz egyszerű: meg kell mutatnom, mire vagyok képes – hangsúlyozta Igor Bogdanovic. – Az előző szezonban, sajnos, hat fordulóval a befejezés előtt el kellett jönnöm Karcagról, akkor az 5. helyen állt a csapat, végül 7. lett az NB III Keleti csoportjában. Igyekeztem megfelelően dolgozni, talán jó munkát végeztem, azonban mindig van feljebb és feljebb. A cigándi szerepvállalás hasonló a karcagihoz, ugyanis szintén egy új csapatot kell építeni, illetve magasabb szinten kell játszania a Cigándnak, mint eddig. Egy újabb év egy újabb év tapasztalatot jelent, és nekem ez a legfontosabb.

A délszláv labdarúgókat, edzőket ismerve az kijelenthető, hogy a pályán való maximális küzdelem az alap.

– A magam példája is jelzi, ha nem tettem volna meg mindent az edzéseken, a meccseken, akkor most engem sem tudnának dicsérni, vagy jó szívvel emlékezni a megmozdulásaimra, a góljaimra – nyilatkozta Igor Bogdanovic. – Tehát, az első perctől az utolsóig százszázalékosan menni kell, ezt várom, ezt kérem. A végeredmény mindent elmond, leképezi a hozzáállást, az lesz a végső állás, amennyit teszel, tettél érte a pályán. Ha kikapsz, akkor nem voltál elég jó, valamit rosszul, vagy keveset csináltál. A szerencse is lehet az oldaladon, de azért meg kell harcolni. Természetesen szerettem gólokat lőni, viszont trénernek lenni teljesen más. Az elsődleges, hogy stabilak, kemények legyünk védekezésben. Fontos ez is, a támadás is, azonban ha nem kapsz gólt, akkor már nem kapsz ki.

Új együttest

A CISE-nél pénteken délután 2-kor volt az első találkozó, 3 órától pedig a szezonnyitó első edzést tartották. Igor Bogdanovic egyik pályaedzője Nagy Gábor lesz, a kapusedző pedig Szabó Attila.

– Szeretném, ha csatlakozna hozzánk, a stábhoz további asszisztens edzőnek Rákos Csaba, akivel Karcagon nagyon jól tudtunk együtt dolgozni – reménykedett ebben a CISE vezetőedzője, aki azt is elárulta, a sikeresen megvívott osztályozó után pár nappal keresték meg a bodrogköziek, a fő támogatójuk, Girdán Sándor. – Megkérdezték, érdekelne-e a feladat, és hogy mik lennének az elképzeléseim, utána döntöttek. Elég nagy átalakulás lesz, van feladat, de meg kell csinálni. Egy új együttest kell kialakítani, amely megfelel a vezetők elvárásainak, és az 1-8. helyen fog végezni, ami újoncként reális elvárás lehet. Tudunk egy ilyen csapatot összerakni és olyan munkát végezni, ami ehhez kell.

A cigándiak az első nyári edzőmeccsüket július 8-án, szombaton 11 órától vívják, a Kisvárda tartalék ellen, hazai környezetben.

Labdarúgás: a keretről Amint azt az új vezetőedző jelezte, jó páran távoznak a CISE tavalyi keretéből, az ezzel kapcsolatos bejelentések a napokban várhatóak, hiszen jelenleg is zajlanak tárgyalások. Az NB III-nak a tervek szerint 18 mezőnyjátékossal, és 2 kapussal fognak nekiindulni a ,,darazsak", valamint a kerettel edz majd három, 2006-os születésű fiatal is. Az érkezők, jelenleg: Tomola Patrik (Tiszafüred, bal oldali védő), Fenyőfalvi Csaba (Hajdúszoboszló, védekező középpályás), Misák Sándor (Karcag, védekező középpályás), Kovács Norbert Imre (Nyíregyháza tartalék, csatár).