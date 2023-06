Június 21-én, szerdán kezdte meg a nyári felkészülést a labdarúgó NB II 2023/2024-es idényére a KolorCity Kazincbarcikai SC csapata.

A kék-sárgák a múlt heti három napon ,,még lazábban" dolgoztak, viszont a hét végi pihenő után keményen belevágtak a munkába. Ugyanis nyolc edzés szerepelt a programban, illetve egy edzőmérkőzés kap helyett. Erre szombaton kerül sor, mégpedig 18 órától, Debrecen-Pallagon, az első osztályú DVSC ellen.

A tíz nappal ezelőtti állapothoz képest annyi változás történt a keretet illetően, hogy visszatért az észak-borsodiakhoz Szekszárdi Milán. A védőt még télen vette kölcsön fél évre a KBSC az NB I-es Pakstól, aki ezért pár hete visszatért anyaegyesületéhez, és a PFC-vel kezdte meg a felkészülést. A két klub azonban újra meg tudott állapodni egymással Szekszárdi M. kölcsönadásáról, így a játékos visszajött Kazincbarcikára, s egy évet ismét náluk futballozik.

Két szezonra

Pénteki hír volt, hogy meghosszabbította lejáró szerződését, és továbbra is a Kolorcity Kazincbarcika kapusa lesz Megyeri I. Gábor. Ugyancsak ekkor jelentették be azt is a klubnál, hogy Szlovákiából érkezik új labdarúgó. Aki nem más, mint Pinte Patrik.

A 26 esztendős támadó, a Slovan Bratislavában nevelkedett, végigjárta a különböző korosztályú csapatokat, majd a felnőtt keretben is lehetőséget kapott. Innen a másodosztályú pozsonyiakhoz igazolt, ahol a második csapatban végigjátszotta a bajnokságot. 2021 óta a szlovák első osztályú Fortuna Ligában játszott, először a Liptószentmiklós (Liptovsky Mikulás), majd az aranyosmaróti ViOn (Zlaté Moravce) csapatának játékosa volt.

Pinte két éves szerződést írt alá a KBSC-hez, és hivatalosan szombattól, július elsejétől csatlakozik a csapathoz.